Evet, Sayın Seehofer, Almanya’nın tarihini de kültürünü de Hıristiyanlık ve Musevilik şekillendirmiştir.

Her ne kadar bazı Alman bilim insanları Almanya’nın tarihinde de kültüründe de İslam etkisi olduğunu savunsalar da, Almanya’daki Müslümanlar bu tartışmalardan uzak duruyor.

Bu ülkede yaşayan Müslümanların çok büyük bir bölümü, Almanya’nın toplumsal değerlerine ve Alman Anayasası’na saygılı bir tutum sergilemektedir.

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Neyse ki, sağduyulu çevreler zaman kaybetmeden Seehofer’in bu yöndeki açıklamasına çok açık bir biçimde tepki göstererek, bir anda yeniden sertleşen atmosferi yumuşattılar.

Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel’in ‘İslam’ın artık Almanya’nın bir parçası ve bu ülkede yaşayan 4 milyondan fazla Müslüman gibi bu insanların dini olan İslam’ın da Almanya’ya ait olduğunu’ söylemeleri bazı çevreleri kızdırsa da sağduyulu herkesi rahatlattı.

Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti de “İslam Almanya’ya aittir” diyerek, bu ve benzer tartışmaların yeniden gündeme getirilmesinin saçma olduğunun altını çizdiler.

Başbakan Merkel, geçen hafta ortasında yaptığı hükümet açıklamasında bu konuyu yeniden gündeme getirdi.

Daha önceki gibi yine çok açık bir biçimde “İslam Almanya’ya aittir” dedi.

İki gün sonra bakanlığın politik hedeflerini açıklamak için kürsüye Horst Seehofer çıktı.

Söyleminde ısrar etmesi ve Başbakan Merkel’e ‘başkaldırmasını’ bekleyenler vardı.

Ama hiç de öyle olmadı.

Bakan Seehofer, İslam’a hiç değinmedi ve “Toplumsal ayrışmayı aşmak, bu ayrışmanın üstesinden gelmek için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim” dedi.

Bunu duyunca aklımdan, “Bu kafayla mı?” demek geçti.

Seehofer, şiddete karşı ‘sıfır tolerans’ dedi.

‘Sıfır toleransın’ farklı dinden ve farklı kültürden insanlara karşı şiddet için de geçerli olduğunu özellikle vurguladı.

Aslında doğru olanı da budur.

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Almanya’da iç güvenlikten en yüksek düzeyde politik sorumluluk taşıyan Seehofer’in görevi İslam’ın Almanya’ya ait olup olmadığı tartışmalarını yeniden gündeme taşımak değil, bu ülkede yaşayan Müslümanların ve onlara ait kurum ile kuruluşların da güvenliklerini sağlamaktadır.

Almanya’da son bir ayda Müslümanlara ait cami, dernek ve marketlere, lokantalara 37 saldırıda bulunulmuştur.

İşin ilginç yönü, Alman politikacılardan da Alman medyasından da doğru dürüst tepki gelmemiştir.

Başkent Berlin’de yayınlanan günlük gazetelerden ‘Der Tagesspiegel’, “Şayet bu saldırılar kiliselere ve sinagoglara girişilmiş olsaydı yine böyle tepkisiz mi kalınırdı?” diye sordu.

Bu gerçekten çok yerinde ve haklı bir soru.

Daha doğrusu hem soru hem de saptama.

Alman Anayasası’ndaki din özgürlüğü bu ülkede yaşayan herkes için geçerlidir.

Müslümanlar için de.

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Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre Almanların yüzde 47’si, “İslam Almanya’ya ait” görüşünde.

Yüzde 46’sı da “İslam Almanya’nın bir parçası değildir” görüşünü paylaşıyor.

Baştan beri İslam ve Müslüman düşmanlığı yapan sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) yandaşlarının yüzde 87’si, FDP’lilerin yüzde 59’u, “İslam Almanya’ya ait değil” diyor.

Başbakan Merkel’in genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Horst Seehofer’in liderliğindeki Hıristiyan Sosyal Birlik’i (CSU) destekleyenlerin yüzde 49’u “İslam Almanya’ya ait” diyor.

Yüzde 44’ü de “Hayır” diyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yanlılarının yüzde 64’ü, Yeşiller’i destekleyenlerin de yüzde 76’sı “İslam Almanya’ya ait” görüşünde birleşiyor.

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Bu veriler, muhafazakar kanadın (CDU/CSU) bile çoğunun Bakan Seehofer’in görüşünü desteklemediğini gösteriyor.

Seehofer’e en büyük destek sağ popülist AfD yandaşlarından geliyor.

AfD’li politikacılar da, “Bizi birazcık kopyalamakla kaçan seçmenlerinizi geri getiremezsiniz” diyerek Bakan Seehofer’le dalga geçiyorlar