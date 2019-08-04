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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: dpa
04.08.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

‘Bu işi ihtirasla yapıyorum ve yine...’

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‘Bu işi ihtirasla yapıyorum ve yine...’

Almanya’da Yeşiller, 6 partinin temsil edildiği mecliste 67 sandalyeyle en küçük partiydi. İklim değişikliğiyle yıldızı bir anda parladı. Bir süre önce yapılan kamuoyu yoklamalarında Almanya’nın en büyük partisi CDU’yu bile geride bırakarak birinci sıraya çıkmıştı. O dönem her yerde ‘Yeşil Başbakan’ tartışmaları bile yapılmıştı.

SON yapılan anketlerde yüzde 23’le CDU’nun hemen ardından ikinci büyük parti konumunda olan Yeşiller’in başarasının gizli mimarı olarak 38 yaşındaki Annalena Baerbock görülüyor. Gençliğinde kadın futbol takımında oynayan Baerbock, 1.5 yıldır Robert Habeck’le birlikte Yeşiller Eş Başkanı. Bild am Sonntag gazetesine konuşan iki çocuk annesi Baerbock, kasım ayında yapılacak kurultayda yeniden aday olacağını açıkladı: “Bu işi ihtirasla yapıyorum. Kendimi tamamen buna verdim. O nedenle gelecek kurultayda yine aday olacağım.”

‘Bu işi ihtirasla yapıyorum ve yine...’AfD BU AÇIĞI KULLANDI’
Öğrenci değiş-tokuşuyla bir yıl ABD’de okuyan Yeşiller Eş Başkanı Baerbock, şunları söyledi: “Takım sporunun inanılmaz bir uyum gücü var. ABD’de futbol oynadım. Orada benim nereden geldiğim, nasıl bir İngilizce konuştuğumun önemi yoktu. Önemli olan, iyi bir köşe vuruşu yapıp yapmamamdı. Orada toplumun bir parçası oluyorsunuz. Almanya’da yabancı düşmanlığının yüksek olduğu doğu eyaletlerinde spor kulüpleri zayıf. Irkçılıkla mücadelede bu kulüplerin güçlendirilmesi gerekir. Ben, doktor, ebe, sağlık ocağı, buluşma yerlerinin olmadığı küçük yerleri dolaştım. İnsanlar bana, ‘Şimdiye kadar buraya hiçbir politikacı uğramadı’ dediler. AfD işte bu açığı kullandı ve yine bu açığı kin söylemleriyle doldurdu.”

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