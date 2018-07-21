Bu iş en güzel Paris’te yapılır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Avrupa
PARİS
21.07.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Bu iş en güzel Paris’te yapılır

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Bu iş en güzel Paris’te yapılır

Fransa’nın başkenti Paris’te dokuz yıl önce kurulan Parisimparatormedya FM adlı radyoda, haftanın altı günü, ağırlıklı olarak Türkçe yayın yapılıyor. Şov, kültür-sanat ve müzik programlarıyla dikkati çeken radyo, internet üzerinden yaptığı yayınla Fransa başka olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde dinleyici bulabiliyor.

TÜRKÇE yayınlar özellikle Türkiye kökenliler tarafından tercih ediliyor. Ancak müzik yayınlarıyla Fransızlar ve diğer uluslardan dinleyicilere de ulaşılıyor.

Radyoda program yapanlardan biri de Yaşar Bazancir. 22 yıllık programcı Bazancir, mesleğe Türkiye’de Bingöl’de başlamış. Yedi yıldır Paris’te bu radyoda ‘Hayata Dair’ adıyla program hazırlayıp, sunuyor.
Programında kültür sanat haberleri sunan, şiirler okuyan Bazancir, “Dünyadan önemli kültür sanat haberlerini anlatıyorum. Bazen canlı konuk alıyorum. Türkiye’den ünlü sanatçıları ağırlıyorum, yayına alıyorum. Ben de şiir yazdığım için canlı yayında önemli sanatçıların biyografilerini okuyor, şiirlerini, deneme yazılarını anlatıp, dinleyicilere bu kültürü aşılamaya, anlatmaya çalışıyorum” diyor.
Bazancir, bugüne kadar Sefa Doğanay, Kudsi Erguner, Tuğba Özay, Onur Akın, Dilek Türkan, Ayda Sözeri, Türkan Şoray, Ferhat Göçer, Selda Bağcan, Grup Abdal, Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, Nuray Hafiftaş, Gülsin Onay gibi sanatın çeşitli alanlarında adından söz ettiren ünlüleri programına konuk aldığını söylüyor.

Bu iş en güzel Paris’te yapılır

‘BİNGÖL’DE BAŞLADIM’
Uzun yıllar Türkiye’de bu işi yapan, son yedi yıldır mesleğini Paris’te sürdüren Yaşar Bazancir, radyoculuğun bu kentte çok keyifli olduğunu söylüyor:
“Bu işe 1996 yılında Bingöl’de başladım. Sonra İstanbul’da çeşitli radyolarda çalıştım. Ardından Paris... Yedi yıldır Paris’teyim ve mesleğimi burada sürdürüyorum. Radyoculuk Paris’te çok keyifli. Burada radyoyu anlatmak, sevdirmek çok kolay ve güzel. Emek verdiğiniz zaman, dinleyici sizi takdir ediyor. Paris kültür sanat şehri, aşk şehri. Kültür-sanat programları daima ilgi görüyor. Ayrıca Paris’te bu mesleğe duyulan saygı, radyoya verilen kıymet bir başka. Türkiye’de radyoculuk biraz sıkıntılıydı. Radyo dinleyicisi sanki yok gibiydi. Televizyon kültürü çok baskındı. Giderek etkisini gösteren internet de Türkiye’de radyoculuğu daha da gerilere itti. Paris’te daha çok değer görüyorsunuz, dinleyici sizi daha çok takdir ediyor.”

Bu iş en güzel Paris’te yapılır

 

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