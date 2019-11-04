Bu ırkçılık değil de nedir?

AMA ırkçı, yabancı, göçmen, sığınmacı ve İslam düşmanı sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) bunu hazmedemedi.

AfD Münih yerel teşkilatı Facebook hesabından siyah saçlı Benigna Munsi’nin fotoğrafını “Nürnberg’in yeni bir ‘Noel Çocuğu’ var. Bir gün biz de Kızılderililer gibi olacağız” mesajını paylaştı.

AfD Marl (Kuzey Ren Vestfalya’da bir kent) teşkilatı da sosyal medya hesabından “Nürnberg’in yeni ‘Noel Çocuğu’nun ismi Benigna Munsi’dir. Her ne kadar fotoğraflarda ‘Noel Çocuğu’ eskiden beri hep sarı (altın renginde) saçlı olsa da, AfD Marl’dan Nürnberg’e kalpten tebriklerimizi gönderiyoruz” içerikli alaylı bir mesaj yayınladı.

AfD’li Federal Meclis milletvekili Reinhard Rupsch ise daha da ileri giderek, Facebook hesabından, “Yabancı bir kökenden olduğu burnunun ucundan bile görülebilen bir ‘Noel Çocuğu’ gelenek ve köklü kültür dostlarının suratına bir şamardır” diye yazdı.

AfD milletvekili bu paylaşımıyla apaçık ırkçı bir tutum sergiledi.

Aslında AfD için bu tutum hiç de yeni değildir.

AfD, kurulduğu 2013 yılından beri ‘ırkçı politikayla’ ve özellikle de ‘yabancı ve İslam düşmanlığı’ ile oy avcılığı yapmaktadır.

Hem de ‘başarılı!’ bir şekilde.

AfD Eş Başkanı Alexander Gauland, “Almanca’nın dışında spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” diyen Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu eski Devlet Bakanı Aydan Özoğuz için “Onu Tanrı’nın yardımıyla Anadolu’da imha ederiz” demişti.

Hatta Almanya’da doğup büyüyen, yıllardır Almanya’da politika yapan, Hamburg Eyalet Parlamentosu ve Federal Meclis milletvekili seçilen, Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eski Genel Başkan Yardımcıları arasında yer alan Türkiye kökenli Aydan Özoğuz için, “Böyle biri kendisine başka bir ülke arasın” bile dedi.

Yani çok açık bir biçimde halkı kışkırtma suçu işledi.

Hem de apaçık ırkçılık yaparak.

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Yıllarca AfD Saksonya Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanlığı yapan Andre Poggenburg, Türkler için, “Bu kimyon satıcıları, deve güdücüler ait oldukları yere, Bosporus’un (Boğaz’ın) ötesine defolup gitsinler” diyerek tam bir ırkçılık ve Türk düşmanlığı sergiledi.

AfD’li Avrupa Parlamentosu milletvekili Nicolaus Fest, İsviçreli yazar Max Frisch’in 1965 yılındaki, “Biz işgücü çağırdık ve insanlar geldi” söylemini, “Biz misafir işçi çağırdık, ama it-kopuk (serseri-ayaktakımı) geldi, aldık” diye çevirerek hem hakaret etti, hem de ırkçılık yaptı.

Nicolaus Fest, 2016 yılında AfD’ye girdiğinde, “İslam benim için bir dinden ziyade, Stalinizm gibi totaliter bir hakarettir” dedi.

Almanya’da camilerin yasaklanmasını istedi.

Yani tam bir ‘İslam düşmanlığı’ ve ırkçılık sergiledi.

Daha birçok AfD’li politikacılar da her fırsatta ırkçı bir tutum sergilemekteler.

Ama AfD’liler hep, “Biz ırkçı değiliz” diyorlar.

Bu açıklamalar ırkçılık, başkalarına karşı halkı kışkırtmak değil de nedir?

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Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, AfD’nin toplumsal barışı bozan ırkçı politikasından rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirmektedir.

Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) de, SPD de, Hür Demokrat Parti (FDP) de, Yeşiller de, Sol Parti de öyle.

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “AfD, daha iyi, daha dürüst bir CDU olma yolunda değil. AfD, Almanya’nın gerçek NPD’si (Nazilerin uzantısı) olma yolundadır” demektedir.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin demokrasi için bir tehlike ve tehdit oluşturduğunu söylemektedir.

Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2017 yılında AfD’nin ‘anayasa düşmanı’ olduğu yönünde bir kararı vardır.

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’na göre, AfD’nin gençlik teşkilatları ‘Genç Alternatifler’ ve ‘Kanat’ kesinlikle aşırı sağcıdır.

SPD’li Federal Dışişleri Bakanlığı Avrupa İlişkileri Devlet Bakanı Michael Roth, “Sağ terörizmin politik kolu (AfD) Federal Meclis ile Eyalet Parlamentolarında oturuyor” demektedir.

Böyle olduğu halde ‘anayasa düşmanı’ AfD, “Geliyoruz” diyor.

Hem de ırkçılık, yabancı, göçmen, sığınmacı ve İslam düşmanlığı yaparak.