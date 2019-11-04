Bu ırkçılık değil de nedir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBu ırkçılık değil de nedir?
GeriAvrupa Bu ırkçılık değil de nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraf: dpa
04.11.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Bu ırkçılık değil de nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu ırkçılık değil de nedir?

Benigna Munsi. 17 yaşında bir lise öğrencisi. Almanya’nın Nürnberg kentinde dünyaya gelmiş. Doğuştan Alman vatandaşı. Hıristiyan. Annesi Alman, babası Hint kökenli Alman vatandaşı. Jüri üyelerinin oy birliğiyle 25 kız yarışmacı arasından Nürnberg’in ‘Noel Çocuğu’ seçildi. Mutluluktan uçuyordu. Ellerinde çiçeklerle ‘uçarken’ görülen fotoğrafları yayınlandı.

Bu ırkçılık değil de nedirAMA ırkçı, yabancı, göçmen, sığınmacı ve İslam düşmanı sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) bunu hazmedemedi.
AfD Münih yerel teşkilatı Facebook hesabından siyah saçlı Benigna Munsi’nin fotoğrafını “Nürnberg’in yeni bir ‘Noel Çocuğu’ var. Bir gün biz de Kızılderililer gibi olacağız” mesajını paylaştı.
AfD Marl (Kuzey Ren Vestfalya’da bir kent) teşkilatı da sosyal medya hesabından “Nürnberg’in yeni ‘Noel Çocuğu’nun ismi Benigna Munsi’dir. Her ne kadar fotoğraflarda ‘Noel Çocuğu’ eskiden beri hep sarı (altın renginde) saçlı olsa da, AfD Marl’dan Nürnberg’e kalpten tebriklerimizi gönderiyoruz” içerikli alaylı bir mesaj yayınladı.
AfD’li Federal Meclis milletvekili Reinhard Rupsch ise daha da ileri giderek, Facebook hesabından, “Yabancı bir kökenden olduğu burnunun ucundan bile görülebilen bir ‘Noel Çocuğu’ gelenek ve köklü kültür dostlarının suratına bir şamardır” diye yazdı.
AfD milletvekili bu paylaşımıyla apaçık ırkçı bir tutum sergiledi.
Aslında AfD için bu tutum hiç de yeni değildir.
AfD, kurulduğu 2013 yılından beri ‘ırkçı politikayla’ ve özellikle de ‘yabancı ve İslam düşmanlığı’ ile oy avcılığı yapmaktadır.
Hem de ‘başarılı!’ bir şekilde.
AfD Eş Başkanı Alexander Gauland, “Almanca’nın dışında spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” diyen Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu eski Devlet Bakanı Aydan Özoğuz için “Onu Tanrı’nın yardımıyla Anadolu’da imha ederiz” demişti.
Hatta Almanya’da doğup büyüyen, yıllardır Almanya’da politika yapan, Hamburg Eyalet Parlamentosu ve Federal Meclis milletvekili seçilen, Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) eski Genel Başkan Yardımcıları arasında yer alan Türkiye kökenli Aydan Özoğuz için, “Böyle biri kendisine başka bir ülke arasın” bile dedi.
Yani çok açık bir biçimde halkı kışkırtma suçu işledi.
Hem de apaçık ırkçılık yaparak.
*
Yıllarca AfD Saksonya Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanlığı yapan Andre Poggenburg, Türkler için, “Bu kimyon satıcıları, deve güdücüler ait oldukları yere, Bosporus’un (Boğaz’ın) ötesine defolup gitsinler” diyerek tam bir ırkçılık ve Türk düşmanlığı sergiledi.
AfD’li Avrupa Parlamentosu milletvekili Nicolaus Fest, İsviçreli yazar Max Frisch’in 1965 yılındaki, “Biz işgücü çağırdık ve insanlar geldi” söylemini, “Biz misafir işçi çağırdık, ama it-kopuk (serseri-ayaktakımı) geldi, aldık” diye çevirerek hem hakaret etti, hem de ırkçılık yaptı.
Nicolaus Fest, 2016 yılında AfD’ye girdiğinde, “İslam benim için bir dinden ziyade, Stalinizm gibi totaliter bir hakarettir” dedi.
Almanya’da camilerin yasaklanmasını istedi.
Yani tam bir ‘İslam düşmanlığı’ ve ırkçılık sergiledi.
Daha birçok AfD’li politikacılar da her fırsatta ırkçı bir tutum sergilemekteler.
Ama AfD’liler hep, “Biz ırkçı değiliz” diyorlar.
Bu açıklamalar ırkçılık, başkalarına karşı halkı kışkırtmak değil de nedir?
*
Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, AfD’nin toplumsal barışı bozan ırkçı politikasından rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirmektedir.
Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) de, SPD de, Hür Demokrat Parti (FDP) de, Yeşiller de, Sol Parti de öyle.
CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “AfD, daha iyi, daha dürüst bir CDU olma yolunda değil. AfD, Almanya’nın gerçek NPD’si (Nazilerin uzantısı) olma yolundadır” demektedir.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağcıların ve sağ popülistlerin demokrasi için bir tehlike ve tehdit oluşturduğunu söylemektedir.
Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2017 yılında AfD’nin ‘anayasa düşmanı’ olduğu yönünde bir kararı vardır.
Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’na göre, AfD’nin gençlik teşkilatları ‘Genç Alternatifler’ ve ‘Kanat’ kesinlikle aşırı sağcıdır.
SPD’li Federal Dışişleri Bakanlığı Avrupa İlişkileri Devlet Bakanı Michael Roth, “Sağ terörizmin politik kolu (AfD) Federal Meclis ile Eyalet Parlamentolarında oturuyor” demektedir.
Böyle olduğu halde ‘anayasa düşmanı’ AfD, “Geliyoruz” diyor.
Hem de ırkçılık, yabancı, göçmen, sığınmacı ve İslam düşmanlığı yaparak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle