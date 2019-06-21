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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
21.06.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Bu ikisiyle arasında ne bağ var?

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Bu ikisiyle arasında ne bağ var?

Kassel Valisi Walter Lübcke cinayeti üzerine devam eden soruşturmalar, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü hakkında pandoranın kutusunu açacak mı? Lübcke’nin katil zanlısı olarak tutuklanan azılı neonazi Stephan E’nin NSU çevreleriyle bağları aralanmaya başladı. 20 yılı aşkın süredir Kassel’de neonazi elebaşlarıyla sıkı bağları olan Stephan E.’nin, NSU’nun elebaşlarıyla ilişkisi de araştırılıyor.

BILD gazetesi, Stephan E.’nin Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt’la Kassel’de Halit Yozgat cinayetinden birkaç gün önce bir yaş günü partisine katıldığını yazdı. 2006’da neonazi örgüt ‘Combat 18’in kurucusu Stanley R.’nin ‘Bandidos’ adlı kulüpte düzenlediği 30’uncu doğum günü partisindeki davetliler arasında muhtemelen Beate Zschaepe de vardı. Halit Yozgat, 6 Nisan 2006’da öldürüldü. Bu yaş günü partisinde çekilen video filmi ise savcılığın dosyasından esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Gazetenin haberine göre Stephan E., Kassel’de neonazilerin buluşma merkezi olan ‘Stadt Stockholm’ adlı barın da müdavimlerindendi ve burada neonazilerin elebaşlarıyla buluşuyordu. Katil zanlısı aşırı sağcı NPD partisinin Hessen Eyaleti Gençlik Teşkilatı Başkanı Bernd T. ve ‘Combat 18’ adlı neonazi örgütün elebaşlarından Stanley R.’yi de burada tanıdı.

BEATE’YLE BARA GİDİYORDU
Bernd T.’nin NSU elebaşı Beate Zschaep’yle çok sıkı bağları vardı. Barın işletmecisi Claudia Hauck’un gazeteye verdiği bilgiye göre Bernd T., ‘Stadt Stockholm’ barına Beate Zschaepe’yi de birlikte getiriyordu. Bernd T., NSU davasının önemli tanıkları arasındaydı ve NSU elebaşlarını tanıdığını, fakat örgütten haberi olmadığını iddia etti. Neonazi ‘Sturm 18 Cassel’ örgütü kurucusu Bernd T. adam öldürme, yaralama, tecavüz, ruhsatsız silah suçlarından defalarca hapse girdi ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktı.

 

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