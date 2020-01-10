‘Bu ikinci saldırı, üçüncü de dördüncü de gelecek’

TAHRİP edilen mezarlardan birisi de Northeim kasabasında hemşirelik yapan Sevda Karagöz’ün babasına aitti. Mezarlığı ziyaret ettiğini belirten Karagöz, şunları söyledi: “Orada mezarları mahvetmişler. Yine saldırıya uğradı bizim Northeim’deki mezarlık. Ben oraya gittiğim zaman mezarlık görevlileri vardı. Onlar örtbas etmeye çalıştı bu durumu. Ben herkese duyurmaya çalışıyorum. Çünkü bu ilk saldırı değil, ikinci saldırı. İkinci saldırı olduğu için devletten yardım istiyorum. İlk saldırıda dazlaklar sembollerini mezarlara grafiti şeklinde boyamıştı. Bu konu konuşuldu, ancak sonra örtbas edilerek kapandı. Bu sefer ben bu konuyu kapatmak istemiyorum. Bu sefer mezar taşları fırlatıldı. Yeni doğan ve aynı gün ölen bebeklerin tahta mezar taşları vardı, onları da kırdılar.”





‘ALMAN MEZARLARI OLSAYDI...’

“Babamın mezar taşı çamurla kirletilmiş, ektiğimiz bütün çiçekler koparılmış ve üzerine basılmış. Artık buna ‘Dur’ demek lazım. Çünkü bu kabul edilemeyecek bir durum. Ben sesimi duyurmak istiyorum. Orada sadece benim babam yatmıyor. Bir sürü Müslüman var. Değişik milletlerden insanlar var. Hepimiz bir olmalıyız. Devlete o kadar vergi veriyoruz. Oraya neden bir kamera koyulmuyor. İkinci saldırıya uğradık. Üçüncü, dördüncü saldırıda gelecek. Alman mezarları saldırıya uğrasaydı örtbas edilmeyecekti. Her şeyi bizden biliyorlar.”

Aynı mezarlık 12 Kasım 2018’de de saldırıya uğramış, Müslümanlara ait 12 mezar taşına gamalı haç çizilmişti.