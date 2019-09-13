Bu hastanede üç ayda üç bebek elsiz doğdu
Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde Sankt Marion Hastanesi’nde üç ayda üç bebek eksik elle dünyaya geldi. Hastane, bebeklerden ikisinin sol, diğerinin de sağ elinin tam oluşmamış olarak doğduğunu bildirdi.
BU duruma bir açıklama bulamadıklarını söyleyen doktorlar, bebeklerin bazı organlarının gelişmemiş olarak doğabileceklerini, ancak kısa bir zaman içinde üç bebeğin aynı organının eksik olmasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.
AKRABALIK YOK
Hastane, hamilelik sırasında enfeksiyon ya da göbek bağının bebeğe dolanmasının olası sebepler arasında olabileceğini bildirdi. Konuya açıklık getirmek için Berlin’deki Charite Kliniği’nden yardım istediklerini de belirten hastane, bebeklerin annelerinin kimliklerini açıklamazken, bunların arasında bir akrabalık ya da başka bir bağın bulunmadığını açıkladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle