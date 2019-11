Milli Takım'da elemelerin parlayan yıldızları

UNUTULMAYACAK İŞ!

A Milli Takımımız, muhteşem bir performansla elemelerdeki son maç öncesi EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi. Geride kalan 9 maçta unutulmaz anlar yaşanırken bütün futbolcularımızı ayakta alkışladık... Son dakikalarda gelen gollerle sevinç çığlıkları attık, duvar olan savunmamızı izlerken gurur duyduk. Milli Takım formasını terleten, hatta kadroya çağrılan her futbolcumuz EURO 2020 yolunda adını hafızalara kazıdı. Tabii ki bu süreçte birkaç futbolcumuz biraz daha öne çıktı. İşte elemelerdeki en dikkat çeken oyuncularımız... CENK TOSUN

Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, mevzu milli maçlar olduğunda en formda dönemlerini aratmadı. Özellikle Arnavutluk karşısında attığı son dakika golü, EUR0 2020 yolunda mihenk taşlarından oldu. KAAN AYHAN

Hem savunmada hem gol yollarında müthiş performans sergiledi. Elemelerdeki ilk 7 maçta Merih ile tandemi oluşturan Kaan, 3 sürpriz golle millilere can verdi. İlk kez 4-0'lık Moldova maçında golünü atan Kaan, içeride Fransa'yı 2-0 yendiğimiz maçta kilidi açan isimdi. Horozlar'ı seven Kaan, deplasmanda oynadığımız maçta ise 2. yarıda sağ bek olarak oyuna dahil oldu. 81. dakikada attığı golle gruptaki hesapları alt üst etti. MERİH DEMİRAL

2019, Merih için muhteşem bir yıl oldu. Alanyaspor'da gösterdiği performansla ocak ayında Serie A'nın yolunu tuttu. Sassuolo formasıyla İtalyanlara kendini kanıtlayan Merih, aynı başarısını Milli Takım'da da sürdürdü. Elemelerdeki tüm maçlarda forma giyen 21 yaşındaki oyuncumuz, 35'lik tecrübeli stoperlerin soğukkanlılığıyla sahadaydı. Kısa sürede yaptıklarıyla yaz transfer döneminde dünya devi Juventus'a transfer oldu. Turnuvanın en az gol yiyen takımları arasında yer almamızda aslan payı onundu. MERT GÜNOK

Her geçen gün daha iyi bir kaleciye dönüşen Mert Günok, rakip takımlar atak geliştirdiğinde rahat rahat maç izlememizi sağladı. İsabetli paslarıyla atakları başlatan ilk isim de olan Mert, 2020 elemelerinin en az gol yiyen kalecilerinden birisi. Deplasmanda oynadığımız Fransa maçının ardından Horozlar'ın hocası Deschamps da ona olan hayranlığını dile getirdi. Arkasından Uğurcan, Altay ve Gökhan gibi isimler olmasına rağmen Milli Takım kalesini daha uzun süre bırakmayacak gibi... EMRE BELÖZOĞLU

2002 Dünya Kupası'nın genç yeteneği, 17 yıl sonra takımın abisi olarak son uluslararası turnuvasına gidiyor. Her maçta forma giyemese de sakatlıklarına rağmen sürekli Milli Takım'ın yanında oldu, yedek kulübesinde ve idmanlarda Şenol Güneş'in adeta yardımcısı oldu. 39 yaşındaki tecrübe abidesi, Andorra maçında 100. kez milli formayı sırtına geçirdi. OZAN TUFAN

Türk futbolunda yeniden yükselişe geçen isimlerden biri olan Ozan Tufan, Bursaspor'da birlikte çalıştığı Şenol Güneş'in başında olduğu Milli Takım'da kilit rol oynadı. Özellikle Vodafone Park'ta 88 dakika açamadığımzı Andorra maçının 89. dakikasında sahneye çıkan Ozan Tufan, EURO 2020 bileti almamıza büyük katkı sağladı. ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Basamakları bir bir çıkan Çağlar Söyüncü, Leicester City'de olduğu gibi Milli Takım'da da formayı kaptı. Hırsı, mücadelesi ve milli ruhuyla takımı ateşleyen isimlerden biri olan Çağlar Söyüncü, performansıyla çoğu zaman kaleci Mert Günok'un işini kolaylaştırdı.