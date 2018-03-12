‘Bu fotoğraf Almanya’ya yakışmıyor!’

ALMANYA İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, daha önceki cami saldırılarında duvarlara yazı yazıldığına veya cami önüne bir nesne bırakıldığına dikkati çekerek, son dönemde cami saldırılarının tekrar arttığını belirtti. Camilere molotofkokteyli veya başka türlü yanıcı maddelerin atılarak kundaklanmaya çalışıldığına işaret eden Kesici, “Camilere yönelik saldırıların şiddeti artıyor. Alman hükümetinden ve Alman sorumlularından buna karşı hiçbir tepki görmüyoruz” dedi. Dünyanın herhangi bir yerinde bir terör olayı olduğunda buradaki Müslüman derneklerden bir açıklama beklenildiğini belirten Kesici, Almanya’da camilere yapılan bu saldırılarla ilgili ise Müslümanlarla yeterli düzeyde dayanışma gösterilmediğini belirtti.

Kesici, sadece 2018’de Almanya’daki camilere onlarca saldırı yapılmasına rağmen buna karşı bir tepkinin verilmediğini kaydetti.





‘EL ATMALARI GEREKİYOR’

Provokasyonların yoğunlaştığını ve endişelerin arttığını dile getiren Kesici, camilere yönelik yoğun saldırılardan dolayı cami çevrelerinde devriye gezen polislerin artırılmasını ve saldırıları gerçekleştiren faillerin bir an önce bulunmasını talep etti.

Federal ve yerel yetkililerin Müslüman derneklerle bir masa etrafında oturup birlikte bir güvenlik konsepti oluşturulmasını da isteyen Kesici, “Sonuçta bunlar Almanya’nın camileri. Bu insanlar herhangi bir yerden gelmiyorlar. Bunlar buranın vatandaşı. Buraya el atmaları gerekiyor” dedi.





‘BARIŞI YOK ETMEK İSTİYORLAR’

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Berlin Bölge Başkanı Said Jurnal, camilere yönelik saldırıların son dönemde arttığına işaret ederek, “Bu saldırılarla toplumsal barışın ve huzurun yok edilmesi isteniyor. Buna toplum olarak müsaade etmememiz lazım” dedi. Jurnal, saldırganların emellerine ulaşmamaları için Alman makamlarının, medyanın, siyasetçilerin ve toplumdaki diğer grupların birlik ve beraberlik sergilemesi gerektiğini belirtti.





ORTALAMA GÜNDE ÜÇ SALDIRI

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin Bölge Başkanı Fatih Eroğlu, Almanya’daki camilere yönelik 2017 yılında yaklaşık bin saldırının yapıldığının raporlarda ifade edildiğini belirtti. Bunun günde yaklaşık üç camiye saldırı düzenlendiği anlamına geldiğine işaret eden Eroğlu, “Cami saldırıları artık kırmızı alarmın da üstüne çıkmış durumda. Şu anda camilerimizin, cemaatimizin güvenliği ciddi bir şekilde tüm Almanya’nın gündeminde olması lazım” dedi.

Berlin’de Koca Sinan Camisi’nin kundaklanmasına ilişkin fotoğrafların tüm dünya medyasında yer aldığını aktaran Eroğlu, “Bu resim Almanya’ya yakışmıyor. Bu saldırıları lokal bir olay olarak değerlendirilmeyip federal düzeyde, hükümet düzeyinde ciddi bir şekilde masaya yatırılmasını, ilgililer tarafından bunun üzerine gidilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

SAVAŞLARDA BİLE DOKUNULMAZ

Camilerde yapılan programlarda bütün mabetlerin aynı değerde olduğunu ifade ettiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

“Dinimizin öğrettiği şey de budur. Savaş anlarında bile mabetlere dokunulmaz. Bu, kilise olur, sinagog olur, cami olur. Almanya’da Hıristiyan ve Yahudi dini cemaatlerden desteklerini bekliyoruz. Bu konuda açıklama yapmalarını bekliyoruz. İnşallah bu saldırı son saldırı olur, böyle ümit ediyoruz.”