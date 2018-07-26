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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / Fotoğraflar: Reuters
26.07.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor

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Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor

Almanya’nın Bayreuth kentinde, Sultan Abdülaziz’in de maddi katkılarıyla yapılan tarihi opera binasındaki Richard Wagner Opera Festivali yine ünlüler geçidine sahne oldu.

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  • Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor
  • Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor
  • Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor
  • Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor
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HER yıl yapılan Opera Festivali’nin müdavimlerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel, festivale eşi Prof. Joachim Sauer ve Hollanda Baaşbakanı Mark Rutte ile birlikte geldi. Merkel’in festivale limuzin yerine bir minibüsle gelmesi dikkat çekti. 

Hollanda Başbakanı Rutte ise ilk kez Bayreuth Opera Festivali’ne katıldı. Rutte’nin festivalden sonra yorgun olduğu gözlemlendi.
Festivalin yapıldığı Bayreuth kentinin bağlı olduğu Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder özel davet ettiği Çeklerin Trump’ı olarak adlandırılan Çek Cumhuriyeti’nin Başbakanı Andrej Babis ile birlikte geldi. Sert mülteci politikalarıyla tanınan Söder ve Babis, kırmızı halıdan geçerken, yuhalandı.

Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor

Festivale her zamanki gibi Alman siyasetinin önde gelen isimleri katıldı. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen eşi Heiko Leyen ile gelirken, eşcinsel Sağlık Bakanı Jens Spahn, erkek eşi Daniel Funke ile Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner ise yeni sevgilisi Franca Lehfeldt ile kırmızı halıdan geçti.
Festivale Alman sinema ve televizyon dünyasının yıldızları, Almanya’nın tanınmış multi milyonerleri de katıldı. Sunucu Thomas Gottschalk, oyuncu Francis Fulton Smith, Olay Yeri dizisi yıldızı Udo Wachtveitl katılımcılar arasındaydı.

Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor

TÜRKİYE’YE ÜÇ KOLTUK
Bayreuth kentinde ünlü Alman müzisyen Richard Wagner adına her yıl düzenlenen Opera Festivali’ne bilet almak için 10 yıl sıra beklemek gerekiyor. Opera ve müzik meraklısı Sultan Abdülaziz 1872’de inşaası yarı kalan opera binasına maddi destek vererek, Türk devleti temsilcilerine ebedi olarak üç koltuk satın almış. Türkiye bu koltukları düzenli olarak kullanmıyor.

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