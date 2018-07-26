Bu festivalde bilet almak için 10 yıl beklemek gerekiyor
Almanya’nın Bayreuth kentinde, Sultan Abdülaziz’in de maddi katkılarıyla yapılan tarihi opera binasındaki Richard Wagner Opera Festivali yine ünlüler geçidine sahne oldu.
HER yıl yapılan Opera Festivali’nin müdavimlerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel, festivale eşi Prof. Joachim Sauer ve Hollanda Baaşbakanı Mark Rutte ile birlikte geldi. Merkel’in festivale limuzin yerine bir minibüsle gelmesi dikkat çekti.
Hollanda Başbakanı Rutte ise ilk kez Bayreuth Opera Festivali’ne katıldı. Rutte’nin festivalden sonra yorgun olduğu gözlemlendi.
Festivalin yapıldığı Bayreuth kentinin bağlı olduğu Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder özel davet ettiği Çeklerin Trump’ı olarak adlandırılan Çek Cumhuriyeti’nin Başbakanı Andrej Babis ile birlikte geldi. Sert mülteci politikalarıyla tanınan Söder ve Babis, kırmızı halıdan geçerken, yuhalandı.
Festivale her zamanki gibi Alman siyasetinin önde gelen isimleri katıldı. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen eşi Heiko Leyen ile gelirken, eşcinsel Sağlık Bakanı Jens Spahn, erkek eşi Daniel Funke ile Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner ise yeni sevgilisi Franca Lehfeldt ile kırmızı halıdan geçti.
Festivale Alman sinema ve televizyon dünyasının yıldızları, Almanya’nın tanınmış multi milyonerleri de katıldı. Sunucu Thomas Gottschalk, oyuncu Francis Fulton Smith, Olay Yeri dizisi yıldızı Udo Wachtveitl katılımcılar arasındaydı.
TÜRKİYE’YE ÜÇ KOLTUK
Bayreuth kentinde ünlü Alman müzisyen Richard Wagner adına her yıl düzenlenen Opera Festivali’ne bilet almak için 10 yıl sıra beklemek gerekiyor. Opera ve müzik meraklısı Sultan Abdülaziz 1872’de inşaası yarı kalan opera binasına maddi destek vererek, Türk devleti temsilcilerine ebedi olarak üç koltuk satın almış. Türkiye bu koltukları düzenli olarak kullanmıyor.
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