Bu da 'ırkçı Wilders' karikatür yarışması

1 OCAK’ta başlayan Geert Wilders temalı karikatür yarışmasına müracaatlar 10 Ocak’ta sona erecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda birinci olacak esere 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL ödül verilecek. Yarışmaya başvuru yapan tüm karikatürler sergilenecek ve dereceye girenler özel olarak Geert Wilders’e gönderilecek. Wilders’in, Hollanda’da sık sık Türk-İslam düşmanlığıyla gündeme geldiğini belirten ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, şunları söyledi: ‘HER FIRSATTA, KÜSTAHÇA...’

“Wilders’in en açık politikalarından biri, Türkiye’yi hiçbir şartta AB’ye istememesidir. İslamofobinin Avrupa’daki en önde gelen figürlerinden olan ırkçı Wilders, her fırsatta Peygamber Efendimiz aleyhinde küstahça çıkışlarda bulunup, İslam’ı ve Müslümanları aşağılama çabasına girmektedir. Geçtiğimiz günlerde Peygamber Efendimizi hedef alan ödüllü bir yarışma düzenledi. Profesyonel bir provokatör olan Wilders’in en büyük hayallerinden biri, haçlı mantığıyla Avrupa’daki Müslümanların tümünü kıtadan sürmek ve dünyadaki tüm Müslümanları da köleleştirmektir.” ‘GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATACAĞIZ’

“Türklere karşı da özel bir kini olan ırkçı Wilders, her fırsatta ülkemiz aleyhinde aslı astarı olmayan iddialar ortaya atarak, kıta Avrupa’sının da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı kesin bir tavır alması gerektiğini savunuyor. Biz de dernek olarak bu saygısız ve seviyesiz Wilders hakkında ‘Irkçı, Türk-İslam Düşmanı Geert Wilders’ temalı bir karikatür yarışması düzenliyoruz. Yarışmaya katılmak isteyenler çizimlerini, iletişim bilgileriyle ‘asimedturkiye@outlook.com’ adresine gönderebilirl. Yarışmayı düzenlemekteki temel amacımız, Wilders’in küstah ve alçak tavırlarına karşı sessiz kalmayıp, şahsın gerçek yüzünü, Türk halkının çizimleriyle dünya kamuoyuna anlatmaktır. İnsanımızın sahip olduğu mizah ve hiciv yeteneğini düşünürsek, güzel ve anlamlı karikatürlerin geleceğinden hiç şüphemiz yok.”