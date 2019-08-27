Bu camide 8 ayda bin 470 kitap okundu
Almanya’da DİTİB’e bağlı Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi’nde gençlere yönelik başlatılan kitap okuma kampanyası büyük ilgi gördü. Ocak ayında bin 470 kitap hedefiyle başlayan kampanya 8 ay dolmadan hedefine ulaştı.
DİYANET İşleri Türk İslam Birliği basın ofisi, Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi’nde ‘Kitap okumak hayat değiştirir! Sen de katıl! Kitap oku! Örnek Ol!’ sloganıyla ocak ayında başlatılan kampanyanın hedefine ulaştığını duyurdu. Hedeflenen bin 470 kitabın okunduğu belirtilen açıklamada, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin yıl sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.
İLK EMİR OKU
Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi din görevlisi Mustafa Aydınlı, “Dinimizin ilk emri ‘Oku’dur. Bu bağlamda gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması adına gençlik kolumuzda görev yapan üniversite öğrencisi Şeyma Sadıkoğlu’nun fikri ile gerçekleştirdiğimiz kampanyanın sonuçlarından memnunuz” dedi. Her gencin ne kadar kitap okuduğunun kayıt altına alındığını ifade eden Aydınlı, kampanyanın amacının gençleri okumaya teşvik etmek olduğunu ve bu konuda başarılı olduklarını da söyledi.
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