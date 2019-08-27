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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.08.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Bu camide 8 ayda bin 470 kitap okundu

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Bu camide 8 ayda bin 470 kitap okundu

Almanya’da DİTİB’e bağlı Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi’nde gençlere yönelik başlatılan kitap okuma kampanyası büyük ilgi gördü. Ocak ayında bin 470 kitap hedefiyle başlayan kampanya 8 ay dolmadan hedefine ulaştı.

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği basın ofisi, Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi’nde ‘Kitap okumak hayat değiştirir! Sen de katıl! Kitap oku! Örnek Ol!’ sloganıyla ocak ayında başlatılan kampanyanın hedefine ulaştığını duyurdu. Hedeflenen bin 470 kitabın okunduğu belirtilen açıklamada, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin yıl sonuna kadar devam edeceği aktarıldı.

Bu camide 8 ayda bin 470 kitap okundu

İLK EMİR OKU
Mannheim Yavuz Sultan Selim Camisi din görevlisi Mustafa Aydınlı, “Dinimizin ilk emri ‘Oku’dur. Bu bağlamda gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanması adına gençlik kolumuzda görev yapan üniversite öğrencisi Şeyma Sadıkoğlu’nun fikri ile gerçekleştirdiğimiz kampanyanın sonuçlarından memnunuz” dedi. Her gencin ne kadar kitap okuduğunun kayıt altına alındığını ifade eden Aydınlı, kampanyanın amacının gençleri okumaya teşvik etmek olduğunu ve bu konuda başarılı olduklarını da söyledi.

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