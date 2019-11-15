‘Bu bakan koalisyonda huzursuzluk yaratıyor’
Son zamanlarda peş peşe yeni önerilerle gündeme gelen Almanya Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’e hükümet ortağı SPD tepki gösterdi: Koalisyonda devamlı huzursuzluk yaratıyor.
SPD Grup Başkanı Rolf Mützenich, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’i, “Savunma Bakanı durmadan öneriler lanse ediyor. Bu önerileri muhafazakar taraftarlarının bir bölümü iyi karşılayabilir. Ama koalisyon içinde kararlaştırılmadan bu tür önerilerin yapılması, devamlı huzursuzluğa yol açıyor. Bunun kimseye faydası yok” diyerek sert eleştirdi. Almanya Redaktionsnetzwerk gazetelerine konuşan Mützenich, “Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer’i tek başına hareket etmekten vazgeçmeye çağırıyorum” dedi.
İMPARATORLUK ÖZLEMİ
Karrenbauer’in, Türkiye’nin Suriye’ye Barış Pınarı harekatı üzerine Kuzey Suriye’de uluslararası kontrolde bir güvenli bölge önerisi yoğun tartışma yaratmıştı. Savunma Bakanı bu önerisinin ardından Almanya’nın askeri alanda daha fazla aktif olmasını talep etmişti. Mützenich, Savunma Bakanı’nın bu önerilerini Alman İmparatoru II. Wilhelm’in dünya bakışı olarak niteledi. İmparatorluğun Dışişleri Bakanı Bernhard von Bülow’un Almanya’ya sömürge verilmesi talebini içeren ‘Güneşte bir yer’ sözü Almanya’yı Birinci Dünya Savaşı’na götürmüştü. Mützenich, “Kramp Karrenbauer’in Hint Pasifiği’nde Almanya’nın aktif olması fikri, bana Wilhelm’in ‘Güneşte bir yer’ sözündeki dünya bakışını çağrıştırıyor” dedi.
‘UYUŞUKLUKTAN UYANMASI GEREKİYOR’
Savunma Bakanı ve hükümet ortağı CDU lideri Kramp Karrenbauer, Hint Pasifiği’nde Avustralya ve Japonya gibi müttefiklerin, Çin’in etkisiyle güç kaybetme endişesi taşıdıklarını söylemişti. SPD Grup Başkanı Mützenich’in sözlerine CDU tepki gösterdi. CDU Grup Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, dünyada krizlerin arttığını, SPD’nin bunun karşısında rahatının bozulduğunu ileri sürdü ve SPD’li Dışişleri Bakanı Maas’ın uyuşukluktan uyanması gerektiğini söyledi.
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