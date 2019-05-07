‘Bu Avrupa’ya sahip çıkın’
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken, Alman Ulusal Vakfı senatörleri “Avrupa tehlikede, sandığa gidin” çağrısı yaptı. SPD eski lideri ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, SPD eski başbakan adayı Peer Steinbrück, CDU’lu eski Meclis Başkanı Norbert Lammert ve CDU eski Grup Başkanı Friedrich Merz, Avrupa’nın sağ ve sol popülistler tarafından bölünme tehlikesi içinde olduğunu belirtti ve bu nedenle seçmenleri sandığa giderek, Avrupa yanlısı partilere oy vermeye çağırdı.
ALMAN Ulusal Vakfı senatörleri ilk kez böyle bir seçim çağrısı yaptıklarına dikkati çekerek, 26 Mayıs’ta yapılacak seçimin Avrupa’nın kaderi açısından önemini vurguladı. Norbert Lammert, yapılan anketlerde seçmenlerin yüzde 56’sının AP seçimini önemsiz bulduğuna, sadece yüzde 23’ünün bir kader seçimi olarak gördüğüne işaret ederek, Avrupa yanlısı seçmenin sandığa ilgi göstermediği ve seçime katılımın düşük olcağı tehlikesine dikkati çekti.
SPD’li Peer Steinbrück, Berlin’deki koalisyon hükümetinin Avrupa politikasını eleştirdi, ancak seçimin önemini vurguladı. Sigmar Gabriel ise Avrupa’da birbiriyle savaşan ülkelerin bir insan ömrü içinde AB sayesinde ortak ve dost olduğuna, hiçbir bölgenin Avrupa kadar özgür ve güvenli olmadığına dikkati çekerek, bu Avrupa’ya sahip çıkılmasını istedi. Gabriel, sahip çıkılmadığı takdirde hiçbir şeyin ebedi olmadığını kaydetti.
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