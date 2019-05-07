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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
07.05.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

‘Bu Avrupa’ya sahip çıkın’

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‘Bu Avrupa’ya sahip çıkın’

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken, Alman Ulusal Vakfı senatörleri “Avrupa tehlikede, sandığa gidin” çağrısı yaptı. SPD eski lideri ve eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, SPD eski başbakan adayı Peer Steinbrück, CDU’lu eski Meclis Başkanı Norbert Lammert ve CDU eski Grup Başkanı Friedrich Merz, Avrupa’nın sağ ve sol popülistler tarafından bölünme tehlikesi içinde olduğunu belirtti ve bu nedenle seçmenleri sandığa giderek, Avrupa yanlısı partilere oy vermeye çağırdı.

ALMAN Ulusal Vakfı senatörleri ilk kez böyle bir seçim çağrısı yaptıklarına dikkati çekerek, 26 Mayıs’ta yapılacak seçimin Avrupa’nın kaderi açısından önemini vurguladı. Norbert Lammert, yapılan anketlerde seçmenlerin yüzde 56’sının AP seçimini önemsiz bulduğuna, sadece yüzde 23’ünün bir kader seçimi olarak gördüğüne işaret ederek, Avrupa yanlısı seçmenin sandığa ilgi göstermediği ve seçime katılımın düşük olcağı tehlikesine dikkati çekti.
SPD’li Peer Steinbrück, Berlin’deki koalisyon hükümetinin Avrupa politikasını eleştirdi, ancak seçimin önemini vurguladı. Sigmar Gabriel ise Avrupa’da birbiriyle savaşan ülkelerin bir insan ömrü içinde AB sayesinde ortak ve dost olduğuna, hiçbir bölgenin Avrupa kadar özgür ve güvenli olmadığına dikkati çekerek, bu Avrupa’ya sahip çıkılmasını istedi. Gabriel, sahip çıkılmadığı takdirde hiçbir şeyin ebedi olmadığını kaydetti.

 

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