Bu anlaşma öğrencileri çift diplomalı yapacak

YÖK tarafından öğrenci alımının onaylanmasını takiben İngilizce ve Fransızca yapılacak dört yıllık eğitimin ilk iki yılı Yaşar Üniversitesi’nde, sonraki iki yılı ise Lyon ECAMda gerçekleşecek. Bu eğitimin sonunda mezunlar, uluslararası geçerliliği olan ortak diploma sahibi olacak. Arzu eden öğrenciler ECAMda bir yıl daha eğitim almaları halinde ECAM mühendislik diploması da alacak.

Ortak diploma projesinin YÖK tarafından onaylanmasının ardından, iki okul yetkilileri ve İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı yöneticileri programın detaylarını görüşmek için Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde bir araya geldi. Görüşmeye, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, ECAM Lyon Mühendislik Okulu Genel Müdürü Didier Desplanche, İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı Başkanı Lucien Arkas, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Arslan Örnek ile Prof. Dr. Levent Kandiller, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Sezer, ECAM Stratejik Projeler Yöneticisi Caroline Hanras, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Seçmen ve Vakıf Yöneticisi Tuğba İdikut Oysal katıldı.

ULUSLARARASI KARİYER FIRSATI

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “İngilizce ve Fransızca eğitim verilen lisans düzeyinde ilk program olacak. Buradan mezun olacak öğrencilere, uluslararası bir kariyer sunacak. Her iki mühendislik kültürünün birleştiği bir program. Türkiye’de, Fransa’da, Avrupa Birliği’nde ve tüm dünyada üst düzey bir mühendislik kariyeri sunmaya yönelik bir çift diploma programı. Yalnızca öğrenci düzeyinde değil aynı zamanda öğretim üyesi değişim programı ile akademik iş birliğinin de gelişeceğine inanıyoruz. Lyon’dan hocalar buraya gelecek, bizden de hocalar oraya gidecek” dedi.

ÖĞRENCİLER DÜNYAYA ALIŞTIRILIYOR

İzmir Bizim Okul Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı Başkanı Lucien Arkas ise bu programın hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çift diploma olması açısından da çok faydalı. Çocuklarımızın önlerini açmış oluyoruz. Onları çok kültürlülüğe, küreselleşen dünya şartlarına, dış dünyaya alıştırmak lazım. Dünya artık kocaman, dışarıda zorluk ve yabancılık çekmemeleri lazım. İki yıl burada okuyup programa alışacaklar, sonrasında da Fransada eğitim alacaklar. Mezun olduklarında uluslararası bir kariyer fırsatları olacak. Türkiye açısından da yetişmiş insan gücü için çok önemli” diye konuştu.