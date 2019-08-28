Brüksel’de trafiğe ‘vergi’li çözüm!
Belçika’nın başkenti Brüksel’de akıllı kilometrik vergi sistemi uygulamaya konulacak. Brüksel Yönetim Bölgesi Ulaştırma Bakanı Elke Van den Brandt, başkent için düzenlenen sistemin yıllık değil, araçların Brüksel’in merkezine girişlerde vergilendirileceğini söyledi.
ULAŞTIRMA Bakanı Brandt, fiyat konusunda ise araç türüne bağlı olarak ve trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yapılan girişlere dikkat edileceğini söyledi. Brandt, diğer taraftan dolaşım vergilerindeki düşüşlerin ise yalnızca Brüksel’de yaşayan vatandaşlar için gerçekleşeceğini belirtti. Ulaştırma bakanı Van den Brandt, “Brüksel kilometre vergisi için diğer bölgeleri bekleyemez. Bölgemiz trafik yüzünden yeterince boğuluyor. Trafik için acil olarak bu yasayı getireceğiz” dedi.
BÜTÜN SEYAHATLERİN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR
Sistem, Düşük Emisyon Bölgesini (LEZ) kontrol etmek için zaten mevcut olarak kullanan akıllı kameralara dayanacak. Brüksel’deki bütün seyahatlerin yeni kilometrik vergi sisteminden etkilenmesi bekleniyor. Akıllı kilometrik vergi sistemi hükümet anlaşmasında daha önce belirtilmişti. Diğer bölgelerle bir düzenleme yapılması bekleniyordu.
‘TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI’
Ancak Bakan Brandt, verginin bir an önce uygulanmaya başlaması gerektiğini savunuyor. Üç bölgeye ayrılan Belçika’nın Brüksel bölgesinin Ulaştırma Bakanı Brandt, Flaman ve Valonya bölgelerini bekleyemeyeceklerini belirterek, “İkna olmaları için on yıl daha gerekirse ne olacak? Brüksel’de daha fazla bekleme lüksüne sahip değiliz, ne olursa olsun vergilendirmeye başlayacağız” dedi. Bakan 5 yıl içinde bunu vergilendirmenin hayata geçmesini planladığını da açıkladı.
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