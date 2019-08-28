Brüksel’de trafiğe ‘vergi’li çözüm!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBrüksel’de trafiğe ‘vergi’li çözüm!
GeriAvrupa Brüksel’de trafiğe ‘vergi’li çözüm!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
28.08.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

Brüksel’de trafiğe ‘vergi’li çözüm!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brüksel’de trafiğe ‘vergi’li çözüm!

Belçika’nın başkenti Brüksel’de akıllı kilometrik vergi sistemi uygulamaya konulacak. Brüksel Yönetim Bölgesi Ulaştırma Bakanı Elke Van den Brandt, başkent için düzenlenen sistemin yıllık değil, araçların Brüksel’in merkezine girişlerde vergilendirileceğini söyledi.

ULAŞTIRMA Bakanı Brandt, fiyat konusunda ise araç türüne bağlı olarak ve trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yapılan girişlere dikkat edileceğini söyledi. Brandt, diğer taraftan dolaşım vergilerindeki düşüşlerin ise yalnızca Brüksel’de yaşayan vatandaşlar için gerçekleşeceğini belirtti. Ulaştırma bakanı Van den Brandt, “Brüksel kilometre vergisi için diğer bölgeleri bekleyemez. Bölgemiz trafik yüzünden yeterince boğuluyor. Trafik için acil olarak bu yasayı getireceğiz” dedi.

BÜTÜN SEYAHATLERİN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR
Sistem, Düşük Emisyon Bölgesini (LEZ) kontrol etmek için zaten mevcut olarak kullanan akıllı kameralara dayanacak. Brüksel’deki bütün seyahatlerin yeni kilometrik vergi sisteminden etkilenmesi bekleniyor. Akıllı kilometrik vergi sistemi hükümet anlaşmasında daha önce belirtilmişti. Diğer bölgelerle bir düzenleme yapılması bekleniyordu.

‘TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI’
Ancak Bakan Brandt, verginin bir an önce uygulanmaya başlaması gerektiğini savunuyor. Üç bölgeye ayrılan Belçika’nın Brüksel bölgesinin Ulaştırma Bakanı Brandt, Flaman ve Valonya bölgelerini bekleyemeyeceklerini belirterek, “İkna olmaları için on yıl daha gerekirse ne olacak? Brüksel’de daha fazla bekleme lüksüne sahip değiliz, ne olursa olsun vergilendirmeye başlayacağız” dedi. Bakan 5 yıl içinde bunu vergilendirmenin hayata geçmesini planladığını da açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Brüksel’de trafiğe ‘vergi’li çözüm!
Polisler bile şaşırdı! Valizinden 12 sustalı bıçak çıktı
İspanya’da domates savaşı başladı
Ocaklar kapanacak ama...