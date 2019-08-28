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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: www.alamy.com
28.08.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Brüksel’de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

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Brüksel’de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de birçok binanın dış yüzeyini süsleyen dünyaca ünlü karikatürler, ziyaretçileri çizgi kahramanların serüvenine ortak ediyor.

Brüksel’de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

ÇİZGİ roman cenneti olarak anılan ve bugüne dek ‘Red Kit’, ‘Tenten’ ve ‘Şirinler’ gibi onlarca karakterin çıkış yeri olan Belçika’da bu kültür başkentin sokaklarında yaşatılıyor. 700’den fazla karikatüriste ev sahipliği yapmış olan ülkede bir de 1989 yılında ziyarete açılan karikatür müzesi bulunuyor. Brüksel’in duvarlarını süsleyen karakterleri görenler, hem çizgi romanların sayfalarında gezinmiş oluyor hem de çizgi kahramanların maceralarına ortak oluyor.
Çizgi romanların duvarlara işlenmesi ise 1991’e uzanıyor. Her ne kadar bu karakterler duvarlara gerçek çizerleri tarafından resmedilmese de sanatçılar, aslına bağlı kalmaya son derece özen gösteriyor. Brüksel’deki binaların duvarlarında 50’den fazla karikatür bulunuyor ve söz konusu akım çevre şehirlere de yayılıyor.

SPIELBERG BEYAZ PERDEYE TAŞIDI
Tenten: İsmi Belçika ile özdeşleşen Tenten’in çizildiği duvarda, köpeği Milu ve arkadaşı Kaptan Haddock’la yeni bir maceranın peşinde olduğu görülüyor. Gezgin bir gazeteci olan Tenten’in bu macerası ‘Calculus Olayı’ çizgi romanında detaylı biçimde anlatılıyor. İlki 1929’da Georges Prosper Remi veya tanınan adıyla Herge tarafından çizilen Tenten’in dünya çapında 200 milyondan fazla baskı yaptığı tahmin ediliyor. Maceraları yaklaşık 80 dile tercüme edilen Tenten, 2011’de yönetmen Steven Spielberg tarafından beyaz perdeye taşınmıştı.

Brüksel’de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

ROMA KAMPINA SALDIRIYORLAR
Red Kit, Şirinler, Asterix ve Obelix: Kentin sokaklarında gezginleri bekleyen bir başka karakter ise Vahşi Batı’nın yalnız kovboyu Red Kit. Birçok kişinin çocukluk döneminden anımsayacağı Red Kit’e Daltonlar ve sadık atı düldül eşlik ediyor. Asterix ve Obelix’in resmedildiği duvar da son derece renkli. Duvara çizilen dev karikatürde Asterix, Obelix ve beraberindekilerin bir Roma kampına saldırdığı görülüyor.
Şirinler köyünün çizildiği duvarda ise anıt bina Atomium ve patates kızartması gibi ünü ülke sınırlarını aşan detaylara rastlanıyor.

Brüksel’de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

Brüksel’de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

Brüksel’de çizgi kahramanlar sokaklarda yaşatılıyor

 

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