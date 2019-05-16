Brüksel ve Charleroi’de uçuşlar durdu
Belçika’da ücretlerinde ve çalışma şartlarında iyileştirme talebiyle greve giden hava kontrolörleri, Brüksel ve Charleroi Havalimanlarında uçuşların durmasına neden oldu.
BELÇİKA’da hava trafiği kontrol hizmeti sunan Skeyes şirketi çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi. Skeyes çalışanı hava kontrolörlerinin öğle saatlerine kadar sürecek grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi, pek çok seferde de gecikme yaşanacağı duyuruldu.
Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanı’ndan 30 civarında sefer iptal edildi, 50’ye yakın uçuşta rötar bekleniyor.
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