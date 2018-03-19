Brookwood Şehitliği’nde kahramanları andılar

Törene, Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Başkonsolos Çınar Ergin, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşeleri, Woking Belediye Başkanı Graham Cundy, diplomatlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükelçi Bilgiç, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yaptı. Çanakkale’nin, Türk ulusunun birlik ve beraberlik ruhuyla giriştiği, tarihe altın harflerle kazınan bir varoluş destanı olduğunu belirten Bilgiç, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize sonsuz vatan yapan bir mücadele’ sözleriyle özetlediği Çanakkale zaferi, Türk milletinin esaret altında yaşamaktansa, ölmeyi yeğlediğini tarihe ve tüm dünyaya kabul ettirişidir. Türk ordusu, 18 Mart 1915 günü dönemin en güçlü ve ‘yenilmez’ donanması kabul edilen müttefik kuvvetlerini deniz savaşlarında yenilgiye uğratmış, 1915 boyunca süren kara savaşlarında, gösterdiği azim, dirayet ve kahramanlıkla düşmanı Çanakkale’den çekilmeye mecbur bırakmıştır.”

‘SAYGIYLA EĞİLİYORUM’

“1940’lı yıllarda, tüm yokluklara rağmen modern havacılık eğitimi almak için Birleşik Krallık’a gönderilen ve bugün, burada, Brookwood Şehitliği’nde ebedi istirahatlerini sürdüren şehitlerimiz, işte bu kararlılığın en somut örnekleridir. İyi birer pilot olmak için, İkinci Dünya Savaşı sırasında Beyrut’tan Kahire’ye, Durham’dan Liverpool’a uzanan 105 günlük zorlu bir yolculuktan sonra buraya gelen ve eğitimleri sırasında geçirdikleri elim kazalarda şehadete erişen Brookwood şehitlerimiz, Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı’ndan bayrağı devralarak daha da ileriye taşıyan bir neslin evlatlarıdır. Bu vesileyle, başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, burada yatan şehitlerimizin yanı sıra vatan, bayrak, millet, özgürlük ve Cumhuriyet gibi vazgeçemeyeceğimiz değerleri korumak uğruna hayatlarını feda eden, manevi varlıklarıyla bize her zaman güç ve kuvvet veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun!”

Törene eşiyle birlikte katılan şehitliğin Woking Belediye Başkanı Graham Cundy da kısa bir konuşma yaparak şehitlikte yatan askerler için taziyelerini bildirdi. Türkiye’nin Londra Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir’in yaptığı duanın ardından protokolün koyduğu çelenkle tören sona erdi. Törenin ardından şehitlerin kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, gül ve karanfil bırakarak dua ettiler.