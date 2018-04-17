Brittany’li Anne’in kalbini çaldılar
Fransa tarihinde iki kez tahra çıkan tek kadın olarak bilinen Fransız Kraliçesi Brittany’li Anne’in kalbinin olduğu kutunun Fransa’nın Nantes kentinde sergilendiği müzeden çalındığı bildirildi.
İNGİLİZ basınına göre olay, Fransa’nın Nantes kentindeki Thomas-Dobree müzesinde hafta sonu meydana geldi. Müzenin penceresinden giren hırsızlar, içinde Kraliçe Brittanyli Anne’in kalbinin bulunduğu 16’ncı yüzyıldan kalma altın kutuyu çaldı.
Kraliçe Anne, 1514’te öldüğünde Paris yakınlarındaki Saint Denis’e gömülmüş, ancak kalbi, Brittany şehrine olan sadakatini göstermek için Nantes’deki aile mezarlığında saklanmıştı. Üzerinde dokuz tane zambaktan oluşan bir taç bulunan oval kutu 130 yıldan fazla süredir müzede sergilenmekteydi. Müzenin sahibi ve yöneticisi Philippe Grosvalet, “Hırsızlar ortak mirasımıza saldırdı ve paha biçilmez değeri olan bir parçayı çaldılar” dedi.
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