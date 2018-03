2018’in en iyi kebapçıları belli oldu

İNGİLTERE, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’den 5 bin 15 kebap işletmecisi, 16 kategoride yarıştı. Halkın oylarıyla 153’e indirilen adaylar arasından en iyiler seçildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Araştırmalar Merkezi (CEFTUS) Direktörü ve Britanya Kebap Ödülleri’nin kurucusu İbrahim Doğuş, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kebap, Britanya’nın ulusal yemeği olma yolunda hızla yol katediyor. Kebap işletmelerine baktığımızda çok sayıda farklı etnik kökenlerden gelen göçmenleri görebiliriz. Bu göçmenlerin büyük bir bölümü ülkelerinde yaşadıkları zor koşullar ve savaşlardan dolayı yeni birer hayat kurmak için Britanya’ya göç etti. Bugün İngiltere’de faaliyet gösteren binlerce kebap işletmesi ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan, sosyal yaşamın birer parçası haline gelen değerlere dönüştü. Bu işletmelerin bir kısmı akşamları kararan sokaklarımızın ışıklı, hiç kararmayan aydınlık mekanları haline geldi.”

GÜNDE 1.3 MİLYON PORSİYON

Yıllık cirosu 2.2 milyar sterline ulaşan kebap sektörü, İngiltere’nın en popüler yiyeceklerinden biri haline gelirken, İngiltere’de ilk kez 1966 yılında piyasaya giren ‘döner kebap’ ise halen Fish&Chips’lerden restoranlara kadar 20 bin dolayında işletmede tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ülke genelinde her gün 1 milyon 300 bin porsiyon döner/kebap tüketildiği tahmin ediliyor.





JÜRİDE KİMLER VARDI

2018 Britanya Kebap Ödülleri yaklaşık üç ay boyunca kamuoyundan gelen adaylık önerileri ve oylamaların ardından siyaset, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı bir jüri tarafından belirlendi. Jüride, İşçi Partili milletvekili Joan Ryan ve Jonathan Reynolds, Muhafazar Partili Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, Lordlar Kamarası üyesi Baroness Warsi, Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Joanne McCartney ve Jennette Arnold, UNITE Sendikası Genel Sekreteri Steve Turner, Financial Times kıdemli politika muhabiri Jim Pickard, City AM gazetesi kurucularından Lawson Muncaster, Heart Radyosu sunucusu Lucy Horobin, gıda sektörü ve diğer sektörleri temsilen iş adamları Maurici Abboudi, Mustafa Topkaya, Altan Kemal, Rami Ranger, Samson Sohail ve Shany Gupta yer aldı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı gecede, Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanı Nadhim Zahawi ve Gölge Kabine üyesi Angela Rayners, çok sayıda milletvekili, Barone Sayeda Warsi ve Lord Karan Bilimoria gibi Lordlar Kamarası üyeleri, yer aldı. Parlamentodaki oylamadan dolayı etkinliğe katılamayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’nin ise eşi ve oğlu geceye katıldı.

‘British Kebab Awards’ kazananlar listesi;

* Güney ve Doğu Londra’nın En İyi Kebap Restoranı: Cappadocia Restaurant Kingston

* Kuzey ve Batı Londra’da En iyi Kebap Restaurant: Ali’s Berlin Döner

* En İyi Tedarikçi Firma: Holland Bazaar

* Cobra Fine Dining: Tarshish Restaurant

* En Ekonomik Restaurant: Gökyüzü Restaurant

* Just Eat Best Delivery İşletmesi ödülü: Irmak Restaurant

* Altan&Co Londra’nın En İyi Takeaway İşletmeleri: Wallington Express ve Greek on the Street

* Ace 4 Kebab Müşteri Memnuniyeti Ödülü: Uni Kebab

* En İyi Yeni Açılan Kebap İşletmesi Ödülü: Pircio Restaurant

* En İyi Kebap Vanı: Atalay’s Kebab Van (Oxford)

* ‘Big K’ En İyi Bölgesel Kebap Restoranı: Turknaz Restaurant

* Londra dışında en iyi Takeaway ödülü: Masters Kebab

* Kuzey İrlanda’da en iyi Kebap Restauranı: Chaska Enniskillen

* Galler’de En İyi Kebap Restauranı: Golden BBQ

* İskoçya’da En İyi Kebap Restauranı: Verdo Turkish BBQ

* En İyi Şef: Mazlum Demir (Skewd Kitchen)