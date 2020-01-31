Brexit sonrası neler değişecek?

1 Şubat’tan sonra siyasi olarak nasıl bir değişiklik olacak?

İngilizler tüm AB kurumlarından ayrılacak. Avrupa Parlamentosu’ndaki 73 İngiliz milletvekili masalarını topladı. İngiltere AB komiserini geri çekti. AB Komisyonu’nda çalışan İngiliz vatandaşları mevcut işlerine devam edecek. Ancak yenilerinin alınması çok zor. Geçiş süreci boyunca İngilizler AB kurallarına uymak zorunda. Ama söz hakları olmayacak.

İngiltere, AB bütçesine katkıda bulunmaya devam edecek mi?

Geçiş süreci bitinceye kadar İngiltere AB bütçesine para ödemeye devam edecek. İngiltere’nin AB bütçesine yıllık ödediği miktar 13.5 milyar Euro. Geçiş süreci sona erdikten sonra İngiltere bu ödemelerden kurtulacak.

İngiltere’ye seyahat etmek veya yerleşmek isteyen AB vatandaşları için ne değişecek?

Turistler ve AB ülkelerinde yaşayan göçmenler için başlangıçta bir değişiklik söz konusu değil. Geçiş süreci 2020 sonunda bitiyor. Bu tarihe kadar AB vatandaşları İngiltere’ye yerleşebilir ve orada çalışabilir. İngiltere’de 3 milyon civarında AB vatandaşı yaşıyor. Bunun 300 bini Alman. Onların mevcut hakları saklı kalacak.

Serbest dolaşım ne olacak?

Geçiş sürecinden sonra İngiltere iş için serbest dolaşım hakkını sonlandıracak. Göçün nasıl kontrol edileceği ve yönlendirileceği henüz tam net değil. İngiltere’ye 3 ay turist olarak seyahat etmek isteyenler için vize şartı yok. Ama İngiltere’de çalışmak isteyen AB vatandaşları çalışma ve oturma izni almak zorunda. İngiltere’de yaşayan AB vatandaşları 2021 yılı ortasına kadar oturma izni için başvurmak zorunda.

Oturma ve çalışma izni nasıl olacak?

İngiltere’de yaşayan AB vatandaşları ‘Settled Status’ denilen kalıcı bir oturma izni için 5 yıl İngiltere’de oturuyor olduklarını kanıtlamak zorunda. 5 yıl süresini dolduramayanlar süreli oturma ve çalışma izni anlamına gelen ‘Pre Settled Status’ alabilir. 5 yılı doldurduktan sonra bu oturma izni uzatılabilir. 30 Haziran 2021’e kadar oturma izni için başvurmamış olanlar, doğrudan sınır dışı edilmeyecekler.

Öğrenciler için ne değişecek?

Öğrenciler için başlangıçta bir değişiklik yok. İngiltere, yabancı öğrencilerin ülkesine gelmesine önem veriyor. Ancak geçiş sürecinin sona ermesiyle Eylül 2021 tarihinden itibaren öğrenci harçları yükselebilir. Harçlar yılda birkaç bin İngiliz sterlini olabilir. İngiltere, ‘Erasmus’ projesine katılmaya devam etmek istiyor. Ancak bu nokta netlik kazanmış değil.

Peki ekonomi nasıl etkilenecek?

İngiltere, Brexit’le gümrük birliğinden çıkıyor. Geçiş süreci boyunca AB kuralları geçerli olacak. Malların dolaşımı serbest. Ancak geçiş sürecinden sonra ne olacağı tamamen açık. 1 Şubat tarihinden itibaren AB ve İngiltere ticaret serbestliği için görüşmeler yürütecek. 2020 sonuna kadar bu konuda bir anlaşma çıkması beklenmiyor.