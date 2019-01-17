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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Getty Images
17.01.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

‘Brexit, karın ağrısını kaosa dönüştürür’

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‘Brexit, karın ağrısını kaosa dönüştürür’

Tüm dünyada ekonominin ‘karın ağrısı’ bir döneme girdiğini kaydeden Alman Sanayiciler Birliği Başkanı Dieter Kempf, Brexit’in parlamento tarafından reddedilmesinin ekonomide tam kaosa yol açabileceğini söyledi.

İNGİLTERE Parlamentosu’nun Brexit sözleşmesini reddetmesi, Almanya’da iş çevrelerini de endişeye sevk etti. Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf, Brexit’in ekonomide kaosa yol açabileceğine işaret ederek “Şirketler bir günde kendisini yeni sisteme uyarlayamaz. İngiltere’nin AB herhangi bir anlaşma olmadan ayrılması seçenek bile değildir. Bu ne İngiltere için ne de birlik için iyi olmaz” diyerek tarafların anlaşarak ayrılmasının önemine dikkat çekti.

EN BÜYÜK SORUN AMERİKA
Dünya sanayinde sıkıntılı günlerin geleceğine işaret eden Kempf, karın ağrılarının olacağı bir döneme girildiğini belirterek “Ekonomik olarak iyi günler geride kaldı. En büyük sorun Amerika’nın ticaret politikası. Amerika ile Çin arasındaki ekonomik çatışmalar tüm ekonomi için büyük tehdit” dedi. Bu dönemde Avrupa’nın daha akılcı davranmasın şart olduğunu belirten Kempf “Brüksel’deki sorumlular, akılcı bir reaksiyon göstermeli. Korumacılığa karşı korumacılık politikası çözüm değil. AB’nin diğer devletlerin korumacılığına karşı serbest piyasa kuralları ve rekabet düzenlemelerini daha iyi işletmesi gerekir” dedi.

EN PAHALI ELEKTRİK ALMANYA’DA
Almanya’da 2019 yılında büyüme oranın da düşük kalacağını söyleyen Kempf, 2019 yılında yüzde 1.5 oranında büyüme tahmin ettiklerini söyledi. Hükümeti iç politikaların etkisine kalıp geleceğe dönük yatırım yapmamakla da suçlayan Kempf, “Almanya’da vergi yükü de çok ağır. AB içinde vergi yükü ortalaması 22 iken, Almanya’da yüzde 39. En pahalı elektrik de Almanya’da. Maliyet girdileri çok yüksek” dedi.

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