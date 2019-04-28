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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
28.04.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Brexit, İngilizleri İsveç vatandaşı olmaya zorluyor

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Brexit, İngilizleri İsveç vatandaşı olmaya zorluyor

İsveç’te daha önce hiç olmadığı kadar İngiliz’in İsveç vatandaşlığına geçmek için başvurması, ‘Brexit İngilizleri İsveç vatandaşı olmaya zorluyor’ olarak yorumlandı.

İSVEÇ’te bu yılın ilk dört ayında bin 671 İngiliz, İsveç vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu. İsveç’te daha önce bu kadar sayıda İngiliz’in vatandaşlık için başvuruda bulunmadığı kaydedilirken, İsveç basını yaşanan olayı Brexit sonrası ülkede ikamet eden vatandaşların yaşayacağı zorluklara bağladı.

Brexit, İngilizleri İsveç vatandaşı olmaya zorluyor

AB’DE KALMAK İÇİN İSVEÇ’İ TERCİH EDİYORLAR
İngiltere’nin 2016’da Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmak için oy vermesinden bu yana İngilizlerin İsveç vatandaşlığı için başvuru sayısı arttı. 2017 yılında bin 885 kişi İsveç Göçmen Dairesi’ne vatandaşlık için başvurdu. 2018 yılında bu rakam bin 961’e çıktı. İsveç’te yaşayan İngilizlerden biri olan Tomas Spragg yaşanan durumla ilgili, “İsveç’teki İngilizlerin çoğu AB’de kalmak istiyor, çünkü AB’de kalındığı sürece İsveç’te yaşayabiliyor ve çalışabiliyor. İngiltere’nin AB’den çıkması durumunda bu şansların çoğunu kaybedecekler” ifadelerini kullandı.

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