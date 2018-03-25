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Brexit, Almanya’ya pahalıya mal olacak

Deutsche Welle Türkçe
25.03.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:

Haftalık Focus dergisi, Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Almanya’ya yılda 6 ila 7 milyar euro ek yük getireceğini yazdı.

Haberin ardından Cumartesi günü açıklama yapan Maliye Bakanlığı sözcüsü ise Brexit’in maliyetinin çok sayıda etkene bağlı olduğunu belirterek henüz kesin rakamlar telaffuz edilemeyeceğini söyledi.
Focus dergisinin haberinde, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla AB bütçesinde oluşacak 14 milyar euroluk açığın kapatılması için Almanya’ya düşen payın yanı sıra üye ülkelerin ödediği aidatlarda yapılan indirimlere son verilecek olmasının da gözönünde bulundurulduğu belirtildi.
AB Komisyonu’nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, şubat ayında yaptığı açıklamada, Brexit sonucunda Almanya’nın AB kasasına yılda 3 ila 3.5 milyar euro ek ödemede bulunacağını söylemişti. Oettinger, bu paranın Brexit nedeniyle bütçede oluşacak açığın kapatılmasının yanı sıra sınır koruma ve terörle mücadele gibi alanların finansmanında kullanılacağını belirtmişti.

Etiketler: avrupadan haberler , BREXIT
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