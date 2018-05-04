Bremen’e ‘Fırtına Keçileri’ davet etti
Türkiye’den gençlik merkezi yetkilileri, Almanya’daki gençlik merkezlerinin çalışmaları hakkında bilgi almak ve yerinde görmek için Almanya’nın Bremen kentine geldi.
BREMEN Fırtına Keçileri Gençlik Merkezi’nin daveti, Bremen Gençlik Merkezleri’nin desteğiyle Almanya’ya gelen 11 kişilik heyeti, Bremen Havaalanı’nda Fırtına Keçileri Gençlik Merkezi Müdürü Ruken Aytaş karşıladı. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan daire başkanı Ahmet Cemil Bedir’in de yer aldığı heyette, İstanbul ve Edirne’den gençlik merkezi il müdürleri ile eğitmenler bulunuyor.
Türkiye’den gelen heyet, Bremen’de bir hafta kalacak. İlk olarak Fırtına Keçileri Gençlik Merkezi’ni ziyaret edip burada gençlerle sohbet edecekler. Ekip daha sonra Bremen’de faaliyet gösteren tüm gençlik merkezlerini ziyaret edip yaptıkları çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alacak. Ardından Bremen Eyalet Meclisini de ziyaret edip Türkiye kökenli politikacılarla tanışıp bilgi alışverişinde bulunacaklar.
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