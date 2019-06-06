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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
06.06.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Bremen'de SPD-Yeşiller-Sol Parti hükümeti

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Bremen'de SPD-Yeşiller-Sol Parti hükümeti

Belin'den sonra Bremen’de de SPD-Yeşiller-Sol Parti koalisyon hükümeti kuruluyor. Üç partinin hükümeti kurması durumunda SPD 73 yıldır elinde tuttuğu başbakanlığı yine kaptırmamış olacak.

ALMANYA'nın en küçük eyaleti Bremen'de hükümeti yine, sandıktan zaferle çıkan CDU yerine 73 yıl sonra seçim kaybeden SPD kuruyor. Yeşiller ve Sol Parti'nin SPD ile koalisyon kurmaya olumlu bakması, sosyal demokratların 73 yıllık iktidarının sürmesine olanak tanıdı.
CDU Bremen’de rakipleri sosyal demokratları 73 yıl sonra ilk kez geçebildi ancak Yeşiller'in SPD ile ortaklık kararı nedeniyle çok yaklaştığı hükümeti kuramıyor. SPD-Yeşiller-Sol Parti ortaklığında hükümet kurulursa, Almanya'da ilk kez Sol Parti doğu eyaletleri dışında da iktidar olmuş olacak. Sol Parti, Berlin dahil şimdiye kadar sadece yıkılan Doğu Almanya sınırları içinde kalan eyaletlerde iktidar olabilmişti.

EYALETLER MECLİSİ İÇİN DE ÖNEMLİ
Yeşiller daha önce CDU ile Bremen'de koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı. Ama iki partinin milletvekili sayısı hükümeti kurmaya yetmiyor. Üçüncü ortak FDP’nin de koalisyona dahil olması gerekiyor. Ancak Yeşiller ile FDP bir çok konuda farklı düşünüyor. Yeşiller, FDP ile uzlaşamayacağını öngördüğü için SPD ve Sol Parti ile ortaklık yapmaya karar verdi. CDU yöneticilerinin bu kararından dolayı Yeşiller'i eleştirmesine rağmen Sol blok hükümetinin kurulması, SPD açısından oldukça önemli. SPD hem Bremen'de 73 yıldır elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaptırmamış olacak hem de Eyaletler Meclisi'ndeki ağırlığını devam ettirecek. SPD, Eyaletler Meclisi'nde yedi, CDU altı, Yeşiller, Sol Parti ve CSU birer başbakanla temsil ediliyor.

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