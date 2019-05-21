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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
21.05.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Bremen’de pazar günü seçim var

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Bremen’de pazar günü seçim var

Bremen’de beş yıl eyalet parlamentosunda görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği seçimler pazar günü yapılacak. Mecliste grubu bulunan partilerin listelerinde kendilerine yer bulan Türkiye kökenli adaylar da seçmenden oy istiyor.

ALMANYA’da Bremen, Saksonya, Brandenburg ve Thüringen eyalet parlamentoları, bu yıl içinde yapılacak seçimlerle yeniden belirlenecek. Bremenliler 26 Mayıs Pazar günü oy kullanacak, diğer üç eyalette ise 1 Eylül ve 27 Ekim’de sandık kurulacak. Yapılan kamuoyu yoklamalarında çıkan sonuçlara göre Bremen parlamentosu için yüzde beş barajını altı parti aşacak.

Bremen’de pazar günü seçim var

Carsten Sieling (SPD), Carsten Meyer Heder (CDU), Kristina Vogt (Sol Parti)

Anketlere göre CDU sandıktan birinci, SPD ise ikinci güç olarak çıkacak. Yeşiller, Sol Parti, FDP ve aşırı sağcı AfD de meclise temsilci sokabilecek. CDU, seçimlere Carsten Meyer Heder liderliğinde giriyor. SPD’nin başbakan adayı ise Carsten Sieling. Sol Parti Kristina Vogt, FDP Lencke Steiner, Yeşiller Maike Schaefer ve AfD de Frank Magnitz’in liderliğinde seçmenden oy istiyor.

Bremen’de pazar günü seçim var


Lencke Steiner (FDP), Maike Schaefer (Yeşiller), Frank Magnitz (AfD).

TÜRK ADAYLAR DA VAR
Eyalet Meclisine girmesine kesin gözüyle bakılan CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve FDP’den Türkiye kökenli adaylar da listelerde kendilerine yer buldu. Türkiye kökenli adayları en çok listesine alan parti SPD oldu. 8 Türkiye kökenlinin bulunduğu SPD’de, Mustafa Güngör 18, Gönül Bredehorst 19, Şükrü Şenkal 20, Mehmet Ali Seyrek 30, Muhammet Tokmak 36, Kadriye Pile 41, Songül Aslan 53 ve Recai Aytaş 66’ncı sıradan, CDU’dan Dr. Oğuzhan Yazıcı 25’inci sıradan, FDP’den Yaşar Kocas 17’nci sıradan, Yeşiller’den Mustafa Kemal Öztürk 23 ve Kebire Yıldız 32’nci sıradan aday oldular. Sol Parti ise Cindi Tuncel’i 4’üncü, Mazlum Koç’u da 18’inci sıra adayı yaptı.

Bremen’de pazar günü seçim var

Cindi Tuncel (Sol Parti), Mustafa Güngör (SPD), Mustafa Kemal Öztürk (Yeşiller), Oğuzhan Yazıcı (CDU), Yaşar Kocas (FDP).

 

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