Bremen’de 12 Türkiye kökenli meclise girdi
4 partiden 12 Türkiye kökenli, 26 Mayıs’ta yapılan ve CDU’nun 73 yıl sonra en güçlü parti çıktığı seçimlerde Bremen Eyalet Parlamentosu’na girmeyi başardı.
TURHAN Özdal ve Dr. Oğuzhan Yazıcı, CDU listesinden milletvekili seçilirken, parlamentoya en fazla Türkiye kökenli milletvekilini SPD soktu. 73 yıldır eyaletin en güçlü partisi olan ancak pazar günü ikinci sıraya gerileyen SPD’den Türkiye kökenli beş milletvekili seçildi. Eyfer Tunç, Şükrü Şenkal, Mustafa Güngör, Mehmet Acar ve Mehmet Ali Seyrek. Bir önceki seçim sonuçlarına göre oyunu en çok artıran Yeşiller’den Musatfa Kemal Öztürk, Şahhanim Görgü Philipp, Kebire Yıldız ve Sülmez Doğan, Sol Parti listesinden Cindi Tunçel meclise girdi. FDP listesinden aday olan isimler ise seçilemedi.
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