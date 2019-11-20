Brandenburg’da yeni hükümet kuruldu
Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’nde mecliste yapılan güvenoylamasında ilk turda çoğunluğa ulaşan SPD’li Dietmar Woidke, yeni hükümeti kurdu.
87 sandalyeli mecliste 47 milletvekili yeni hükümete “Evet” derken, 37 milletvekili “Hayır” dedi. Üç milletvekili ise çekimser kaldı. Woidke’nin güvenoyu almasıyla SPD, CDU ve Yeşiller’den oluşan üçlü koalisyon hükümeti göreve başladı. Brandenburg’da ilk kez üçlü koalisyon iktidara geldi. Eyalette 2013 yılından beri başbakanlık yapan 58 yaşındaki Woidke’nin liderliğinde kurulan hükümet beş yıl boyunca emniyete yeni polisler alacak, hakim ve savcı açığını kapatmak için yeni atamalar yapacak, yuvalarda velilerin yükünü azaltacak politikalar hayata geçirecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle