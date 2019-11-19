Brandenburg’da ‘Kenya Modeli’ tamam
Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’nde 1 Eylül’de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurmak için uzlaşmaya varan SPD, CDU ve Yeşiller, bakanlıkların paylaşımı konusunda anlaştı. Başbakanlık da dahil 10 bakanlığın beşini SPD, üçünü CDU, iki bakanlığı ise Yeşiller alacak.
DAHA önce SPD ve CDU eyalet teşkilatları kamuoyunda ‘Kenya Modeli’ olarak bilinen koalisyona destek vermişti. Yeşiller’li üyeler de SPD ve CDU ile koalisyon hükümeti kurulmasına onay verince hükümetin kurulması için hiçbir engel kalmadı. Yeşiller’li üyeler arasında yapılan oylamaya bin 942 üyenin bin 144’ü oy kullandı. 74 ret oyuna karşılık bin 7 üye evet yönünde oy verdi. 28 üye çekimser kalırken, 35 oy da geçersiz sayıldı. SPD’de üçlü koalisyon hükümetine yüzde 99 destek çıkarken, CDU’lular da SPD ve Yeşiller’le kurulacak koalisyona yüzde 97 oranında onay vermişti.Hükümetin kurulması için şimdi söz yarın oylamanın yapılacağı eyalet meclisinde. SPD’li Dietmar Woidke güvenoyu alırsa, beş yıl daha başbakanlık yapacak. Çarşamba günü ayrıca Woitke’nin atayacağı bakanlar da mecliste yemin ederek beş yıllık görevlerine başlayacaklar. Böylece 10 yıldır görevde olan SPD-Sol Parti iktidarı son bulacak, ilk kez SPD-CDU-Yeşiller ortaklığında hükümet iş başı yapacak. Partilerin koalisyon sözleşmesinde fazla hâkim ve savcı atama ile yuvalarda velilerin mali yükünü hafifletecek politikalar yer alıyor.
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