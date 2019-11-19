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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
19.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Brandenburg’da ‘Kenya Modeli’ tamam

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Brandenburg’da ‘Kenya Modeli’ tamam

Almanya’nın Brandenburg Eyaleti’nde 1 Eylül’de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurmak için uzlaşmaya varan SPD, CDU ve Yeşiller, bakanlıkların paylaşımı konusunda anlaştı. Başbakanlık da dahil 10 bakanlığın beşini SPD, üçünü CDU, iki bakanlığı ise Yeşiller alacak.

DAHA önce SPD ve CDU eyalet teşkilatları kamuoyunda ‘Kenya Modeli’ olarak bilinen koalisyona destek vermişti. Yeşiller’li üyeler de SPD ve CDU ile koalisyon hükümeti kurulmasına onay verince hükümetin kurulması için hiçbir engel kalmadı. Yeşiller’li üyeler arasında yapılan oylamaya bin 942 üyenin bin 144’ü oy kullandı. 74 ret oyuna karşılık bin 7 üye evet yönünde oy verdi. 28 üye çekimser kalırken, 35 oy da geçersiz sayıldı. SPD’de üçlü koalisyon hükümetine yüzde 99 destek çıkarken, CDU’lular da SPD ve Yeşiller’le kurulacak koalisyona yüzde 97 oranında onay vermişti.

Brandenburg’da ‘Kenya Modeli’ tamam
Hükümetin kurulması için şimdi söz yarın oylamanın yapılacağı eyalet meclisinde. SPD’li Dietmar Woidke güvenoyu alırsa, beş yıl daha başbakanlık yapacak. Çarşamba günü ayrıca Woitke’nin atayacağı bakanlar da mecliste yemin ederek beş yıllık görevlerine başlayacaklar. Böylece 10 yıldır görevde olan SPD-Sol Parti iktidarı son bulacak, ilk kez SPD-CDU-Yeşiller ortaklığında hükümet iş başı yapacak. Partilerin koalisyon sözleşmesinde fazla hâkim ve savcı atama ile yuvalarda velilerin mali yükünü hafifletecek politikalar yer alıyor.

 

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