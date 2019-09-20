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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN / Fotoğraf: dpa
20.09.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Brandenburg’da ‘Kenya Koalisyonu’

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Brandenburg’da ‘Kenya Koalisyonu’

Brandenburg Eyaleti’nde koalisyon öncesi yapılan ön görüşmeler tamamlandı. 1 Eylül’de yapılan eyalet parlamento seçimlerinde sandıktan birinci çıkan SPD önümüzdeki beş yıl boyunca eyaleti CDU ve Yeşiller’le birlikte yönetecek. Üç parti koalisyon görüşmelerini başlatma konusunda uzlaştı.

PARTİLERİN renklerinin Kenya Bayrağı’nın renkleriyle aynı olması nedeniyle ‘Kenya Koalisyonu’ olarak adlandırılan ortaklık için partiler pazartesi yeniden bir araya gelip hükümet programını konuşacak. Brandenburg Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, SPD, CDU ve Yeşiller ortaklığının beş yıl boyunca ‘Sürdürebilirlik, Güvenlik ve Uyum’ politikalarını ele alacağını söyledi.

İSTİKRARLI VE GÜÇLÜ BİR HÜKÜMET İÇİN
Woidke “Bir araya geldik ve farklılıklarımız üzerine köprüler oluşturduk. Ortak amacımız istikrarlı ve uzun ömürlü bir hükümet kurmak” dedi. Woidke, 10 yıldır eyaleti birlikte yönettikleri Sol Parti’yi bırakıp CDU ve Yeşiller’le yoluna devam etmesine gerekçe olarak ise istikrarlı ve güçlü bir hükümet kurmak istemelerini gösterdi.

RİSK ALMADI
Brandenburg Eyaleti’nde SPD-Sol Parti ve Yeşiller koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyordu. Ama beklenen olmadı. Üç partinin milletvekili sayısı hükümet kurmak için gerekli sayıdan sadece bir fazla. SPD, olası bir güvenoyu krizi riskine girmemek için CDU ve Yeşiller’le hükümet ortaklığını tercih etti.

İKLİM KORUMASI KIRMIZI ÇİZGİ
Yeşiller Eyalet Meclis Grup Başkanı Ursula Nonnemacher varılan uzlaşmayla ilgili “Bizim için iklim koruması kırmızı çizgimiz” dedi. CDU Eyalet Teşkilatı geçici Başkanı Michael Stübgen, üç patinin hükümet için uzlaşmasının seçmenin de tercihi olduğunu kaydetti. Hükümet dışında kalan Sol Parti ise SPD’yi seçmenin tercihine uygun davranmamakla suçladı.

 

 

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