Brandenburg Kapısı’nda İsrail’e protesto, Berlin’e tepki
İsrail’in Filistin topraklarını işgale devam etmesi Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen gösteri ile protesto edildi. Berlin hükümetinin, Shadi el Bourini ve Shadi el Najjar’ın rap konseri iznini son anda iptal etmesi ise tepki çekti.
BERLİN Filistin Evi Derneği tarafından tarihi Brandenburg Kapısı önündeki meydanda organize edilen gösteride, İsrail’in Filistin topraklarını işgali kınandı.
500 protestocu, Filistin bayrakları açtı, İsrail aleyhinde slogan attı. Berlin Eyalet Hükümeti, daha önce izni alınan ve gösteride kısa rap konseri vermesi planlanan Shadi el Bourini ve Shadi el Najjar’ın iznini son anda iptal etti. Karar alandaki Filistinlilerin tepkisini çekti.
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