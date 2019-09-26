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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
26.09.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Brandenburg Kapısı’nda İsrail’e protesto, Berlin’e tepki

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Brandenburg Kapısı’nda İsrail’e protesto, Berlin’e tepki

İsrail’in Filistin topraklarını işgale devam etmesi Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen gösteri ile protesto edildi. Berlin hükümetinin, Shadi el Bourini ve Shadi el Najjar’ın rap konseri iznini son anda iptal etmesi ise tepki çekti.

BERLİN Filistin Evi Derneği tarafından tarihi Brandenburg Kapısı önündeki meydanda organize edilen gösteride, İsrail’in Filistin topraklarını işgali kınandı.
500 protestocu, Filistin bayrakları açtı, İsrail aleyhinde slogan attı. Berlin Eyalet Hükümeti, daha önce izni alınan ve gösteride kısa rap konseri vermesi planlanan Shadi el Bourini ve Shadi el Najjar’ın iznini son anda iptal etti. Karar alandaki Filistinlilerin tepkisini çekti.

Brandenburg Kapısı’nda İsrail’e protesto, Berlin’e tepki

Brandenburg Kapısı’nda İsrail’e protesto, Berlin’e tepki

Brandenburg Kapısı’nda İsrail’e protesto, Berlin’e tepki

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