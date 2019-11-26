Brandenburg Kapısı’na traktörle girdiler
Hükümetin tarım politikalarını eleştiren ve yaşadıkları yerden yola çıkan ‘kızgın çiftçiler’ Berlin’e ulaştı. Federal Meclis’te tarım bütçesinin görüşüldüğü gün seslerini duyurmak içini sabah saatlerinden itibaren kentin merkezine traktörler ve pankartlarla giren çiftçiler, iktidarı protesto etti.
ALMANYA genelinde 10 bin çiftçi 5 bin traktörle eylem yaptı. Çeşitli bölgelerden Berlin’e gelen çiftçilerin sayısı ise yaklaşık 2 bini buldu. Eylemin merkezi tarihi Brandenburg Kapısı oldu. Başbakanlık binası ile Federal Meclis yakınlarında bulunan ve turistlerin akın ettiği Brandenburg Kapısı’nda traktörlerle eylem yapan çiftçiler yüzünden şehir trafiği felç oldu.
Eylem, sabahın erken saatlerinde başlayınca başkentliler işlerine gecikmeli gitmek zorunda kaldı. Çiftçiler, hükümetin böcekleri ve çevreyi korumak için aldığı sert tedbirleri, yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirmesini protesto etti. Bu konularda alınan önlemlerden geri adım atılmasını talep eden çiftçiler, hükümetin kararlarını yumuşatmaması durumunda iflas edebileceklerini söylediler.
‘ÇİFTÇİLERİN YANINDAYIZ’
Çiftçilerin eylemini anlayışla karşıladığını açıklayan Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner ise şunları söyledi: “Biz çiftçilerimizin yanındayız. Bizim gıdalarımızı onlar üretiyor. Çiftçiler olmazsa yiyecek bulamayız. Bugün, Federal Meclis’te Almanya tarihinin en büyük tarım bütçesi görüşülüyor. Bu da bizim çiftçilere verdiğimiz önemi gösteriyor. Çiftçilerin sokaklara dökülmesini ben anlayabiliyorum. Tüketicilerin çiftçilerden beklentisi büyük. Ancak yüksek fiyat ödemek istemiyorlar. Birçok çiftçi toplum içinde yürütülen tartışmalarda kendilerini böceklere eziyet eden ve çevre kirliliğine yol açan olarak hissediyor. Çiftçiler elbette daha fazla çevreyi, böcekleri ve iklimi korumak gerektiği bilincini de taşıyorlar. 100 yıl önce bir çiftçi beş kişiye yetecek kadar üretebiliyordu. Bugün ise 155 kişiyi besleyecek kadar üretiyor. Avrupa Birliği (AB) ölçümlerine göre kaynak sularında çok miktarda nitrat var. Kullanılan bazı ilaçlar böceklere zarar veriyor.”
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