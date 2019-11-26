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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
26.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Brandenburg Kapısı’na traktörle girdiler

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Brandenburg Kapısı’na traktörle girdiler

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren ve yaşadıkları yerden yola çıkan ‘kızgın çiftçiler’ Berlin’e ulaştı. Federal Meclis’te tarım bütçesinin görüşüldüğü gün seslerini duyurmak içini sabah saatlerinden itibaren kentin merkezine traktörler ve pankartlarla giren çiftçiler, iktidarı protesto etti.

ALMANYA genelinde 10 bin çiftçi 5 bin traktörle eylem yaptı. Çeşitli bölgelerden Berlin’e gelen çiftçilerin sayısı ise yaklaşık 2 bini buldu. Eylemin merkezi tarihi Brandenburg Kapısı oldu. Başbakanlık binası ile Federal Meclis yakınlarında bulunan ve turistlerin akın ettiği Brandenburg Kapısı’nda traktörlerle eylem yapan çiftçiler yüzünden şehir trafiği felç oldu.

Brandenburg Kapısı’na traktörle girdiler

Eylem, sabahın erken saatlerinde başlayınca başkentliler işlerine gecikmeli gitmek zorunda kaldı. Çiftçiler, hükümetin böcekleri ve çevreyi korumak için aldığı sert tedbirleri, yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirmesini protesto etti. Bu konularda alınan önlemlerden geri adım atılmasını talep eden çiftçiler, hükümetin kararlarını yumuşatmaması durumunda iflas edebileceklerini söylediler.

Brandenburg Kapısı’na traktörle girdiler

‘ÇİFTÇİLERİN YANINDAYIZ’
Çiftçilerin eylemini anlayışla karşıladığını açıklayan Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner ise şunları söyledi: “Biz çiftçilerimizin yanındayız. Bizim gıdalarımızı onlar üretiyor. Çiftçiler olmazsa yiyecek bulamayız. Bugün, Federal Meclis’te Almanya tarihinin en büyük tarım bütçesi görüşülüyor. Bu da bizim çiftçilere verdiğimiz önemi gösteriyor. Çiftçilerin sokaklara dökülmesini ben anlayabiliyorum. Tüketicilerin çiftçilerden beklentisi büyük. Ancak yüksek fiyat ödemek istemiyorlar. Birçok çiftçi toplum içinde yürütülen tartışmalarda kendilerini böceklere eziyet eden ve çevre kirliliğine yol açan olarak hissediyor. Çiftçiler elbette daha fazla çevreyi, böcekleri ve iklimi korumak gerektiği bilincini de taşıyorlar. 100 yıl önce bir çiftçi beş kişiye yetecek kadar üretebiliyordu. Bugün ise 155 kişiyi besleyecek kadar üretiyor. Avrupa Birliği (AB) ölçümlerine göre kaynak sularında çok miktarda nitrat var. Kullanılan bazı ilaçlar böceklere zarar veriyor.”

Brandenburg Kapısı’na traktörle girdiler

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