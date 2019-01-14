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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Berlin
14.01.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

bpb Başkanvekili Cemile Giousouf oldu

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bpb Başkanvekili Cemile Giousouf oldu

CDU’nun ilk Müslüman milletvekili olan Cemile Giousouf, şimdi de Almanya’nın çok önemli kurumlarından Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) Başkanvekili oldu.

CEMİLE Giousouf, Gümülcineli bir misafir işçi çocuğu. Almanya’nın Leverkusen kentinde doğan ve Bonn Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Bölümünü bitiren Giousouf, öğrenciliği döneminde CDU’da aktif görev aldı, parti içindeki Türk-Alman Forumu’na girdi. Adını ilk kez Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanlığı’nda danışman olarak duyurdu. 2012’de CDU Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı yönetimine girmeyi başaran Cemile Giousouf, 2013 genel seçimlerinde Hagen listesinden Federal Meclis’e girdi ve CDU’nun ilk Müslüman milletvekili oldu. CDU uyum politikaları sözcüsü olarak 2017 seçimlerine kadar milletvekilliği yapan Cemile Giousouf, 2017 seçimlerinde partisinin yoğun oy kaybı sonucu meclise giremedi.

TARTIŞMALAR ARTIK GERİDE KALDI
Almanya’da demokrasi bilincinin yerleşmesi için çalışmalar yapan Federal Siyasi Eğitim Merkezi’ne (bpb) başkanvekili adaylığı, parti içinde yoğun tartışma konusu oldu. Kökeni nedeniyle bazı eleştirilere hedef olan Cemile Giousouf sonunda bu göreve atandı ve 7 Ocak 2019 itibariyle görevine başladı. Yeni göreviyle ilgili tartışmaların artık geride kaldığını belirten Cemile Giousouf, “Bu görevi üstlenmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Milletvekili olarak yönetim tecrübesi kazandım ve uzun yıllar Kuzey Ren Vestfalya’da Uyum Bakanlığı’nda çalıştım” dedi.
SPD’li bpb Başkanı Thomas Krüger’in, Berlin’deki merkezde ağırlıklı olarak çalışması durumunda Cemile Giousouf Bonn’daki merkezi yönetecek. Giousouf, siyasi çalışmalarını da devam ettireceğini söyledi.

 

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