bpb Başkanvekili Cemile Giousouf oldu
CDU’nun ilk Müslüman milletvekili olan Cemile Giousouf, şimdi de Almanya’nın çok önemli kurumlarından Federal Siyasi Eğitim Merkezi (bpb) Başkanvekili oldu.
CEMİLE Giousouf, Gümülcineli bir misafir işçi çocuğu. Almanya’nın Leverkusen kentinde doğan ve Bonn Üniversitesi’nde Siyasal Bilimler Bölümünü bitiren Giousouf, öğrenciliği döneminde CDU’da aktif görev aldı, parti içindeki Türk-Alman Forumu’na girdi. Adını ilk kez Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanlığı’nda danışman olarak duyurdu. 2012’de CDU Kuzey Ren Vestfalya Teşkilatı yönetimine girmeyi başaran Cemile Giousouf, 2013 genel seçimlerinde Hagen listesinden Federal Meclis’e girdi ve CDU’nun ilk Müslüman milletvekili oldu. CDU uyum politikaları sözcüsü olarak 2017 seçimlerine kadar milletvekilliği yapan Cemile Giousouf, 2017 seçimlerinde partisinin yoğun oy kaybı sonucu meclise giremedi.
TARTIŞMALAR ARTIK GERİDE KALDI
Almanya’da demokrasi bilincinin yerleşmesi için çalışmalar yapan Federal Siyasi Eğitim Merkezi’ne (bpb) başkanvekili adaylığı, parti içinde yoğun tartışma konusu oldu. Kökeni nedeniyle bazı eleştirilere hedef olan Cemile Giousouf sonunda bu göreve atandı ve 7 Ocak 2019 itibariyle görevine başladı. Yeni göreviyle ilgili tartışmaların artık geride kaldığını belirten Cemile Giousouf, “Bu görevi üstlenmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Milletvekili olarak yönetim tecrübesi kazandım ve uzun yıllar Kuzey Ren Vestfalya’da Uyum Bakanlığı’nda çalıştım” dedi.
SPD’li bpb Başkanı Thomas Krüger’in, Berlin’deki merkezde ağırlıklı olarak çalışması durumunda Cemile Giousouf Bonn’daki merkezi yönetecek. Giousouf, siyasi çalışmalarını da devam ettireceğini söyledi.
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