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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
30.04.2018 - 19:31, Son Güncelleme:

Boyko Borisov isyan etti! AB liderlerine düşük kaliteli menü hazırlatacak

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Boyko Borisov isyan etti! AB liderlerine düşük kaliteli menü hazırlatacak

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB ülkelerindeki birçok markanın, Bulgaristan'da satılan ürünlerinin yıllardır daha düşük kalitede üretilmesine 'ahlaksızlık' sözleriyle tepki gösterdi. "Büyük market zincirleri yaptıklarından utanmalı" diyen Borisov ülkesinde düzenlenecek AB zirvesine katılacak liderler için de menü hazırlatacağını söyledi.

Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov, başkent Sofya'da düzenlenen 'AB'de Gıda Sektöründe Çifte Standart' konulu forumda AB ülkelerinde yaygın birçok markaya ait ürünlerin ülkesinde yıllardır daha düşük kaliteli içerikle satılmasına tepki gösterdi.
Borisov, şunları söyledi: "AB üyesi ülkeler ile Bulgaristan'daki gıdaların kalitesinde uygulanan çifte standarda son verilmeli. İtibar sahibi büyük holdinglerin böyle bir şey yapabileceklerini aklımdan bile geçirmemiştim. Yaptıkları ahlaksızlık değil mi? Avrupa’da aklı başında hangi insan, bir bebeğin gerçek tereyağı yerine palmiye yağı tercih edebileceğini düşünebilir? İlkel toplumların bile kabul edemeyeceği bir uygulama bu. Yani, onların dediği şu: 'Size sattığımız gıda zararlı ancak ona rağmen sizlere daha pahalıya satıyoruz'. Büyük market zincirleri yaptıklarından utanmalı."

BAKALIM ONLAR DA SEVECEK Mİ
Başbakan Borisov, ülkesinin AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında ev sahipliğini yapacağı en önemli etkinliklerinden biri olan AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde çifte standartlı yiyeceklerden menü hazırlatacağını açıkladı.
Borisov, zirve öncesinde 16 Mayıs'ta AB liderlerinin onuruna başkent Sofya’da vereceği yemekteki menü için özel talimatlar verdiğini belirterek, "Meslektaşlarımıza onların Bulgarlara yedirdikleri yemeklerden ikram edeceğiz. Bakalım onlar da bizim gibi seve seve yiyebilecekler mi?" diye konuştu.

Boyko Borisov isyan etti AB liderlerine düşük kaliteli menü hazırlatacak

YÜZDE 60 PAHALI, İÇERİK EKSİK
Bulgaristan’ın AB Dönem Başkanlığı Bakanı Lilyana Pavlova da ülkesinde aynı markaya ait bir meyve suyunun fiyatının Çekya, Almanya, Avusturya ve İtalya gibi ülkelerden yüzde 60 daha pahalı olduğunu belirterek, "Bulgaristan'da satılan fındıklı sütlü çikolatada tek bir damla dahi tereyağı yok ancak AB'de satılan aynı çikolata barında 6 adet fındık fazla var" ifadesini kullandı.
Bulgaristan Gıda ve Tarım Bakanlığınca bu yılın başında yapılan incelemelerde, ithal edilen gıdalar ile diğer AB üyesi ülkelerindeki aynı ürünler arasında kalite farklılığı olduğu tespit edilmişti.

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