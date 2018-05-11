‘Bosna Hersek’deki buluşmaya otobüslerle taşıyacağız’

UETD olarak ilk defa olağan genel kongrelerini Almanya dışında gerçekleştireceklerine işaret eden Sırakaya, “Avrupa’nın 17 ülkesinde teşkilatlanmış durumdayız, 37 bölgemiz ve 152 şubemizle hizmet ediyoruz. İlk defa kongremizi büyük bir spor salonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Büyük ihtimalle Sayın Bakir İzzetbegoviç’in katılımını da öngörüyoruz” dedi.

Bu önemli buluşmaya şimdiden çok büyük bir ilginin olduğunu kaydeden Sırakaya, “Yaklaşık 11 bin kişilik salonun kapasitesinin tamamen dolacağını düşünüyoruz. Hatta salonun dışında da insanlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelme noktasında büyük bir heyecanı olduğunu gözlemliyoruz. Bu heyecan tabii bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.





‘GİTMEK İSTEYEN BİZE BAŞVURSUN’

Avrupa’nın değişik şehirlerinde yaşayan insanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için Bosna Hersek’e gelme talebi olduğuna işaret eden Sırakaya, bu konuda ilgili bölge başkanlıkları ile irtibata geçmesi durumunda, düzenlenecek otobüs seferleri ile bu talepleri karşılayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek’e yapacağı ziyareti son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Sırakaya, şu değerlendirmede bulundu:

“Bosna’ya yapılan ziyaret sadece bir toprak parçasına yapılmış olan bir ziyaret değildir. Bölgede yaşayan Sırp toplumuyla çok yakın bir diyalog içerisinde olan Türkiye, Hırvat toplumuyla çok yakın diyalog içerisinde olan bir Türkiye, Boşnaklarla zaten tarihten gelen o yakınlığa sahip olan Türkiye muhakkak o bölgenin barışı için katkı sunmaya devam edecektir. Balkanlar’ın istikrarlı olması Avrupa’nın daha istikrarlı olması demektir. Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den başlıyor. Avrupa’nın güvenliği Balkanlar’dan başlıyor ve Avrupa’nın güvenliğine katkı sunan bir Türkiye’nin muhakkak Avrupa’da hak etmiş olduğu yeri bulması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamda biz ‘Aşuk ile Maşuk’un buluşması’ olarak kabul etmiş olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupalı Türk toplumu ile olan buluşmasını önemli görüyoruz ve bu buluşmaya vesile olduğumuz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz.”