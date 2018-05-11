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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
11.05.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

‘Bosna Hersek’deki buluşmaya otobüslerle taşıyacağız’

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‘Bosna Hersek’deki buluşmaya otobüslerle taşıyacağız’

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Zafer Sırakaya, Avrupalı Türklerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta Bosna Hersek’e yapacağı ziyarete yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.

UETD olarak ilk defa olağan genel kongrelerini Almanya dışında gerçekleştireceklerine işaret eden Sırakaya, “Avrupa’nın 17 ülkesinde teşkilatlanmış durumdayız, 37 bölgemiz ve 152 şubemizle hizmet ediyoruz. İlk defa kongremizi büyük bir spor salonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Büyük ihtimalle Sayın Bakir İzzetbegoviç’in katılımını da öngörüyoruz” dedi. 

Bu önemli buluşmaya şimdiden çok büyük bir ilginin olduğunu kaydeden Sırakaya, “Yaklaşık 11 bin kişilik salonun kapasitesinin tamamen dolacağını düşünüyoruz. Hatta salonun dışında da insanlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelme noktasında büyük bir heyecanı olduğunu gözlemliyoruz. Bu heyecan tabii bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

‘Bosna Hersek’deki buluşmaya otobüslerle taşıyacağız’

‘GİTMEK İSTEYEN BİZE BAŞVURSUN’
Avrupa’nın değişik şehirlerinde yaşayan insanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için Bosna Hersek’e gelme talebi olduğuna işaret eden Sırakaya, bu konuda ilgili bölge başkanlıkları ile irtibata geçmesi durumunda, düzenlenecek otobüs seferleri ile bu talepleri karşılayacaklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek’e yapacağı ziyareti son derece kıymetli bulduklarını ifade eden Sırakaya, şu değerlendirmede bulundu:
“Bosna’ya yapılan ziyaret sadece bir toprak parçasına yapılmış olan bir ziyaret değildir. Bölgede yaşayan Sırp toplumuyla çok yakın bir diyalog içerisinde olan Türkiye, Hırvat toplumuyla çok yakın diyalog içerisinde olan bir Türkiye, Boşnaklarla zaten tarihten gelen o yakınlığa sahip olan Türkiye muhakkak o bölgenin barışı için katkı sunmaya devam edecektir. Balkanlar’ın istikrarlı olması Avrupa’nın daha istikrarlı olması demektir. Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den başlıyor. Avrupa’nın güvenliği Balkanlar’dan başlıyor ve Avrupa’nın güvenliğine katkı sunan bir Türkiye’nin muhakkak Avrupa’da hak etmiş olduğu yeri bulması gerektiğini düşünüyoruz. O anlamda biz ‘Aşuk ile Maşuk’un buluşması’ olarak kabul etmiş olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupalı Türk toplumu ile olan buluşmasını önemli görüyoruz ve bu buluşmaya vesile olduğumuz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz.”

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