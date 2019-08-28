Boris Johnson, Kraliçe’den parlamentoya 1 ay daha tatil istedi
İngiltere’de muhalefet partilerinin devirme senaryoları yaptığı İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth’ten parlamentoyu Brexit öncesinde bir ay tatil etmesini istedi. Kraliçe talebi kabul ederse, muhalefet partilerinin İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya vakitleri kalmayacak.
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, milletvekillerine birer mektup yollayarak, Kraliçe’den 3 Eylül’de yaz tatili sona erecek İngiliz Parlamentosu’nu 9 Eylül - 14 Ekim arasında tatil etmesini talep ettiğini belirtti.
Kraliçe 2. Elizabeth’in, Johnson’ın talebini kabul etmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engellemek için yasa çıkarmaya hazırlanan muhalefet partilerinin bu girişimleri için yeterli zamanın kalmayabileceği ifade ediliyor.
Johnson, 31 Ekim’de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere’yi AB’den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.JOHNSON’U DEVİRME SENARYOSU
Muhalefet partileri, Johnson’ın ülkeyi AB’den anlaşmasız ayırmasının önüne geçmek için parlamentoda bir yasa çıkarmak için kendi aralarında müzakerelere devam ediyor. Muhalefet partilerinin, Johnson’ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit’i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek ‘geçici hükümet kurma’ senaryosu da tartışılıyor.
Theresa May’in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti. Parlamento, 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit’i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB’nin de onayıyla Brexit’i 31 Ekim’e ertelemişti.
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