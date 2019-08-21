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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
21.08.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Börek ve simite Almanya vizesi

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Börek ve simite Almanya vizesi

Hikayesi olan, geleneksel Türk ürünlerinin peşine düşen Alman firmaları İstanbul’da gıda sektörüyle buluştu. Alman yetkililer simit, börek gibi hem Almanya’daki Türkler hem de Almanlar tarafından bilinen ve sevilen Türk ürünlerini Almanya’da üretmek istiyor.

GIDA sektöründe üretim yapan iş insanlarıyla Almanya’da faaliyet gösteren tedarik ve perakende firması IBIS temsilcileri, İstanbul’da bir araya geldi. Geleneksel ve hikayesi olan Türk ürünlerini Almanya’ya götürmek isteyen yetkililer, ikili görüşmeler sonrasında özellikle börek ve simitle ilgilendiklerini aktardı.
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla İstanbul’a giden IBIS temsilcileri geleneksel Türk ürünlerini tedarik etmek için görüşmeler gerçekleştirdi, üretim yerlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

GELENEKSEL TÜRK ÜRÜNLERİNİN PEŞİNDELER
Dış Ticaret Kompleksi’ndeki etkinliğe katılan La Lorriaine firması İş Geliştirme ve İhracat Müdürü Kuzey Sinnar, kuruvasan, ekmek, çörek, börek gibi geleneksel ve diğer ülkelerde popüler olan Türklerin sevdiği ürünleri ürettiklerini belirterek “Alım heyetiyle yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. Geleneksel Türk ürünlerine ilgileri var. Orta Doğu ağırlık olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz” dedi.

Börek ve simite Almanya vizesi

‘ÖZELLİKLE SİMİT VE BÖREKLE İLGİLENİYORUZ’
Almanya’da unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren IBIS CEOsu Joachim Walter Schafer ise, özellikle simit ve börekle ilgilendiklerini söyledi. Schafer, “Kafamızda çeşitli ürünler belirledik. Şirket olarak, Türkiye’ye tatil için gelen Almanların, burada gördüğü Türk ürünlerini Almanya’da onlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türk üreticilerin sunumlarında alıp götürebileceğimiz ürünler olmasına dikkat ettik. Çünkü hem Türkiye’deki üretim hacmi çok fazla hem de Almanya’da da büyük bir üretim yapmak istiyoruz, 82 milyon insan var. O yüzden üreteceğimiz ve alacağımız ürünlerin tanınır olmasına önem veriyoruz. Ürünlerin fiyatlarına da baktık. Üretim yerlerini de geziyoruz” dedi.

ALMANYA’DAKİ MARKETLERE GÖTÜRMÜK İSTİYORLAR
20 yıldır tarhana, mantı, erişte, kurabiye ve börek gibi geleneksel Türk ürünleri üreten Ceyda Gıda firmasından Halit Ceylan Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya ile zaten çalıştıklarını belirterek “Hikayesi ve geçmişle bağı olan Türk ürünlerini Almanya’daki marketlerinde bulundurmak istiyorlar. Görüşmeleri yaptık, bu bir süreç ve tekrar bir araya geleceğiz. Her iki tarafta isteklerini belirtti, görüşme iyi geçti” bilgisini verdi.

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