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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: İHA, AA
11.05.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Bordo ile Mavi’nin babası hayat kurtardı

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Bordo ile Mavi’nin babası hayat kurtardı

Hollanda’nın Arnhem kentinde yaşayan Trabzonlu 31 yaşındaki Ümit Şenyer, pazar günü eve giderken bir köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmaya çalışan iki polisin yardım çağrısına koştu. Hiç düşünmeden polislere yardım eden Şenyer, intihar girişiminde bulunan Hollandalının kurtarılmasına destek verdi.

ARNHEM Polis Teşkilatı, Hollandalının hayatını kurtarmaya yardım eden Şenyer’e teşekkür ederek evine, üzerinde “Geçen pazar günü yaptığın yardım için sana teşekkür ediyoruz. Yaptığın yardıma büyük değer veriyoruz. Bir dahaki sefere yine senin desteğini umut ediyoruz” yazılı meyve paketi gönderdi. Eve giderken köprünün ortasında insanların bir yere toplandığını ve bir kişinin intihar girişiminde bulunduğunu fark ettiğini belirten Şenyer, o anları şöyle analttı:
“Polislerin zorlandığını görünce yardım etmeye koştum. Kişiyi kurtarmamız 10 saniye sürdü ama bana bir saat gibi geldi. Olay yerinden direkt eve gittim fakat olayın etkisini atamadığım için yolda iki kez sıkıntı yaşadım. Eve varınca soğuk bir duş aldıktan sonra kendime gelebildim.”
Geçen yıl ağustos ayında doğan ikiz çocuklarına ‘Bordo’ ve ‘Mavi’ ismini veren Şenyer, Türkiye ve Hollanda basınında büyük ilgi görmüştü.

Bordo ile Mavi’nin babası hayat kurtardı

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