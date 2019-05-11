Bordo ile Mavi’nin babası hayat kurtardı
Hollanda’nın Arnhem kentinde yaşayan Trabzonlu 31 yaşındaki Ümit Şenyer, pazar günü eve giderken bir köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi kurtarmaya çalışan iki polisin yardım çağrısına koştu. Hiç düşünmeden polislere yardım eden Şenyer, intihar girişiminde bulunan Hollandalının kurtarılmasına destek verdi.
ARNHEM Polis Teşkilatı, Hollandalının hayatını kurtarmaya yardım eden Şenyer’e teşekkür ederek evine, üzerinde “Geçen pazar günü yaptığın yardım için sana teşekkür ediyoruz. Yaptığın yardıma büyük değer veriyoruz. Bir dahaki sefere yine senin desteğini umut ediyoruz” yazılı meyve paketi gönderdi. Eve giderken köprünün ortasında insanların bir yere toplandığını ve bir kişinin intihar girişiminde bulunduğunu fark ettiğini belirten Şenyer, o anları şöyle analttı:
“Polislerin zorlandığını görünce yardım etmeye koştum. Kişiyi kurtarmamız 10 saniye sürdü ama bana bir saat gibi geldi. Olay yerinden direkt eve gittim fakat olayın etkisini atamadığım için yolda iki kez sıkıntı yaşadım. Eve varınca soğuk bir duş aldıktan sonra kendime gelebildim.”
Geçen yıl ağustos ayında doğan ikiz çocuklarına ‘Bordo’ ve ‘Mavi’ ismini veren Şenyer, Türkiye ve Hollanda basınında büyük ilgi görmüştü.
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