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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Hülya SANCAK - GELSENKIRCHEN
27.09.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Borçlanarak Türkiye’den emekli olanlar dikkat! Maaşınız iptal olabilir

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Borçlanarak Türkiye’den emekli olanlar dikkat! Maaşınız iptal olabilir

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan ve borçlanarak Türkiye’den emekli olan Nurten Çelik, SGK’dan gelen mektupla şoke oldu. 20 bin Euro'nun üzerinde borçlanıp 1 Mart 2016’dan itibaren emekli maaşı bağlanan Çelik, mektubu açtığında SGK’ya 80 bin TL’nin üzerinde borçlu olduğunu ve emekli maaşının da durdurulduğunu gördü.

“YERSİZ ödeme yapıldığı tespit edilmiş olup, 01.03.2016 - 20.09.2019 süresi için yersiz ödenen 80 bin 504 TL, borç kaydedilmiştir. 22.07.2011 ve 2011/58 sayılı genelgedeki hükümler doğrultusunda tahsil edilmesi gerekmektedir” yazan mektupta, ‘yersiz ödeme’ ile ilgili olarak da şu nota yer verildi: “Kanunda öngörülen şartlar yerine gelmediği halde, sahte bilgi ve belgelerle yardımlardan yararlandırılması ile gelir veya aylık bağlatılması.”
Almanya’da emeklilikle ilgili danışmanlık hizmeti veren bir şirket üzerinden SGK işlemlerini yaptığını anlatan 54 yaşındaki Nurten Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘ÇARESİZ DURUMDAYIM’
“Almanya’da malulen emekliyim ve gelirim az. Bana yan gelir olur diyerek Türkiye’deki kanunları da bilmediğim için Gelsenkirchen’deki Ay Emek bürosuna giderek Türkiye’den nasıl emekli olabileceğimi sordum. Her şeyi olumlu anlattı. ‘Türkiye’de hiç çalışmadım’ dedim, ‘Sorun değil’ dedi. 2013’te Türkiye’ye gittim ve işi kendim buldum. Ay Emek temsilcisine de telefon açarak ‘Kendi bulduğum yerde çalışmak istiyorum’ dedim. ‘Ama biz sizin sigorta girişinizi yaptık’ dediler ve beni bir hafta kendi iş yerlerinde çalıştırıp sigortalı yaptılar. Gereken işlemler yapıldı ve 20 bin Euro’nun üzerinde borçlanarak emekli oldum. 1 Mart 2016’dan itibaren de emekli maaşı alıyorum. Ancak geçen hafta SGK’dan gelen bu mektupla şoke oldum. Mektupta sahte belgelerden söz ediliyor, ben her şeyi bilirkişi üzerinden, usulünce yaptım. Ancak yapılan incelemeye göre aynı ofiste yüzlerce kişi sigortalı gösterilmiş. Ben kendi yaptığım yanlışlarımı da bilmiyorum, nereye müracaat edeceğim, onu da bilmiyorum ve çaresiz durumdayım.”

‘BU PARAYI NASIL ÖDERİM’
“80 bin TL’nin üzerinde borç çıkarılmış, bunun faizi de gelecek ve benim bu parayı ödemem mümkün değil. Ben mağdurum, bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün televizyon programlarında, derneklerde, avukatlar, sigortadan kişiler, bilirkişiler emekli olun diye reklam yaptılar. ‘Türkiye’de bir hafta çalışın, sigorta girişi yapın’ diye insanları teşvik edip özendirdiler. Ben de tüm belgelerimi Ay Emek bürosuna verip onların üzerinden işlemlerimi yaptırdım. Burada benim ne suçum var. SGK beni o belgelere göre emekli etti. Benim bir yanlışım varsa neden emekli ettiler? Ben şimdi kaç senelik maaşımı nasıl geri ödeyeyim, üstelik yatırdığım para da gitti.”

BİNLERCE KİŞİ AYNI DURUMDA
Söz konusu dönemde Ay Emek’in Gelsenkirchen’deki temsilciliğini yapan kişi ise konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını, asıl muhatabın Ay Emek’in Stuttgart’taki merkezinin olduğunu ve kendisinin de artık bu şirketle bağlantısının kalmadığını ifade etti.
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren avukatlar ise bu durumda olan binlerce Avrupalı Türk’ün birçoğunun emekli maaşlarının durdurulmasının an meselesi olduğunu söylediler.

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