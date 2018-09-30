Bombalara tepki için ayakkabı fırlattılar
Fransa’nın en etkin insani yardım kuruluşlarından Handicap International, bombalara karşı farkındalık uyandırmak amacıyla 24’üncü kez Ayakkabı Piramidi etkinliği gerçekleştirdi.
FRANSIZ insani yardım kuruluşu Handicap International, bomba saldırılarına karşı farkındalık yaratmak amacıyla ülkenin 15 ayrı şehrinde ‘Ayakkabı Piramit’i etkinliği düzenledi. Bu sene 24’üncüsü gerçekleşen etkinlik, ‘Bomba değil ayakkabı fırlatın’ sloganıyla düzenlendi. Savaşta hayatını kaybedenleri anmak ve bombalı saldırıları protesto etmek için düzenlenen etkinlikte, halktan bir çift ayakkabı fırlatıp imza atmaları istendi. Katılımcıların getirdiği ayakkabılar ile oluşturulan piramitler ve Yemen, Irak ve Suriye gibi ülkelerde her gün 90 kişinin bombalı saldırılar yüzünden öldüğünü anlatmak için hazırlanan fotoğraf sergisi oldukça dikkat çekti. Etkinlik kapsamında 1 milyon imzanın toplandığı tahmin ediliyor.
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