Bombacı neonazinin sevgilisi tazminat peşinde
Almanya’nın Jüterbog kentindeki mülteci kampına bombalı saldırıda bulunan neonazi Eric J.’nin 26 yaşındaki sevgilisi Nicole S., Federal Çevre Bakanlığı’ndaki işinden haksız yere kovulduğunu gerekçe göstererek mahkemeye başvurdu.
BILD gazetesinde yer alan habere göre, Nikole S. uzun süredir birlikte yaşadığı Eric J.’nin mülteci kampına bombalı saldırıda bulunduğu bilgisini sakladı. Ayrıca altı yıl çalıştığı bakanlığa iş başvurusu yaptığı sırada, Eric J. ile aynı evde beraber yaşadığı halde bekâr olduğunu ve yalnız yaşadığını söyledi. Eşinin veya birlikte yaşadığı kişinin yasa dışı örgütlerle veya anayasaya aykırı organizasyonlar içinde bulunup bulunmadığı sorusuna da “Hayır” cevabı veren Nicole S., geçen eylül ayında verdiği yanlış bilgiler yüzünden işten çıkarılmıştı.
POLİS MART AYINDA EVİNİ BASMIŞTI
Bakanlıktan haksız yere kovulduğunu gerekçe gösterip mahkemeye başvuran Nicole S.’nin avukatı tazminat istediklerini açıkladı. Bakanlık sözcüsü ise “Bakanlık tazminat ödemeyi uygun bulmuyor. Bize güvenlik soruşturmasında birlikte yaşadığı kişiyle ilgili yanlış bilgi verdi” sözleriyle işten çıkarılmasının yasalara uygun olduğunu belirtti.
Bombalı saldırının ardından çiftin yaşadığı eve 6 Mart’ta baskın yapan polis, NPD, AfD ve aşırı sağcı örgütlere ait bildiriler bulmuştu. Polis, haziran ayında da hem bakanlığı hem de iç istihbaratı bilgilendirmişti. Bunun üzerine Nikole S. önce görevden alındı, ardından işine son verildi. Altı yıl boyunca Federal Çevreyi Koruma Bakanlığı Müsteşarı’nın sekreteri olarak çalışan Nicole S., bir süre önce Eric J.’den bir çocuk dünyaya getirdi.
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