Boksta tarihi imza

Geçtiğimiz günlerde Almanya’da boksun Oscar’ı olarak kabul edilen (Herkül German Box Avards 2019) ödülü ile ülkede dört kez üst üste yılın en iyi kulübü ve Promotörü seçilen Erol Ceylan, ağır sıkletteki madalya ümidimiz Erkan Teper, ile tarihi imzayı Hamburg’daki EC BOXGİNG tesislerinde attı. Erkan Teper’in çok iyi bir boksör olduğunu belirten EC BOXİNG spor kulübü yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, ‘Artık sporcularımıza sahip çıkmak istiyorum. Kulüp olarak kuruluş aşamamızı tamamlayarak yükselişe geçtik. Şu an dünyanın dört bir yanında maçlara çıkan boksörlerimiz tarih yazıyorlar. 18. Boksörümüz olarak kadromuza eklediğimiz Erkan Teper, gibi başarılı bir gencimizi de kulüp çatımız altında görmek büyük bir mutluluk. Şimdiye kadar çok zaman kaybettik ancak şu an imzayı attık ve ivedilikle maçlara çıkararak, Erkan’ı dünyanın zirvesine taşıyacağız. Kapasitesi olan boksörlerimizi toplayarak maçlara çıkarıp ülkemizin adını dünyaya duyurmak ve profesyonel boksta ülkemizi zirveye taşıyarak, imajını yükseltmek istiyoruz. Ağır sıklette Ali Eren Demirezen’in yanında ikinci madalya ümidimiz de de Erkan Teper, olacak’ dedi.





Erkan Teper; ‘Hayalim ülkemizde ringe çıkmaktı’

Amatör boks yaşantısında dünya şampiyonluğunu görmüş olan boksörümüz Erkan Teper, bu kararından çok mutlu olduğunu belirterek, ‘Dünya çapında çok sayıda promotör ile çalıştım ancak EC BOXİNG’de muhteşem bir atmosfer var. Burada büyük başarılara imza atacağıma olan inancım tamdır. Benim hedefim büyük maçlara çıkmaktı ancak bu güne kadar bu mümkün olmadı maalesef ve artık vakit kaybetmek istemiyorum. Ülkem adına ringlere çıkarak tarih yazmak istiyorum ve bunu da sağlayacak olan en iyi promotör Erol Ceylan, olduğuna inanıyorum. Bu yüzden kendisiyle imzalarımız attık ve yola koyulduk. En büyük hayallerimden birisi de ülkemizde, kendi seyircimizin önünde ringe çıkmaktı ve bunu da EC BOXİNG’in organizasyonu altında en kısa zamanda yapacağımıza inanıyorum’ dedi.

‘Hedefimiz dünya şampiyonluğu’

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, bugüne kadar 23 maçın 20’sini kazanan ve bunlardın 13’ünü nakavtla sonlandıran boksörümüz Erkan Teper’in güçlü bir fiziğe sahip olduğunu belirterek, ‘Amatörde dünya şampiyonluğu yaşamış olan sporcumuz, profesyonelde iki kez üst üste Avrupa şampiyonluğu, kıtalar arası ve Asya şampiyonlukları yaşamıştır. Özellikle İngiliz devi David Price’yi nakavtla indirip, Fransız Johann Duhaupas’ı da yenince dünya boks otoritelerinin dikkatlerini çekmişti. EC BOXİNG olarak kurulduğumuz on yıl içerisinde 6 kez dünya şampiyonluğu, 22 Dünya Kıtalar Arası şampiyonluğu, 17 kez Avrupa Şampiyonluğu ve çok sayıda değişik şampiyonluklara imza atarak, Türk profesyonel boksunun dünyadaki temsilcisi olduk. Kurulduğumuz günden bu yana 45 kez dünya çapında dev organizasyona imza atarak, dünyanın dev boksörlerini ringlere çıkardık’ dedi.