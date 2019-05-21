Bohlen: ‘Şarkıdan kazanacağım parayla ancak bir döner alabilirim’
Alman şarkıcı ve televizyon programcısı Dieter Bohlen, bu dönemde sanatçıların en çok tutulan şarkılarından bile para kazanamayacağını söyledi. Bohlen, “Şarkım ‘hit’ olsa ne olacak, ondan kazanacağımla ancak bir döner satın alabilirim” dedi.
UZUN aradan sonra yeniden Almanya turnesine çıkma hazırlıkları yapan 65 yaşındaki şarkıcı Dieter Bohlen, ilk konserini sonbaharda verecek. En son 2003’te konsere çıkan Bohlen, daha sonra yıllarca televizyonlarda programcılık yaptı. Son dönemlerde sanatçıların ‘hit’ şarkılarından dahi para kazanamayacağını belirten Bohlen, “Eğer bugün şarkım ‘hit’ olursa ben para kazanamam. Şarkım ‘hit’ olsa ne olacak, ondan kazanacağımla ancak bir döner satın alabilirim. Buna rağmen ‘hit’ bir parçamın olmasına sevinirim” dedi.
Bohlen, büyük ilgi gören ‘Almanya Süper Starını Arıyor’ ile ‘O Ses Almanya’ yarışmalarını yıllarca düzenledi.
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