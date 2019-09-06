BoÄŸazÄ±nÄ± kesip, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ve kafasÄ±nÄ± defalarca bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸlardÄ±: En aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±lar

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLÄ°N
06.09.2019 - 12:47, Son GÃ¼ncelleme:

BoÄŸazÄ±nÄ± kesip, yüzünü ve kafasÄ±nÄ± defalarca bÄ±çaklamÄ±ÅŸlardÄ±: En aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±lar

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BoÄŸazÄ±nÄ± kesip, yüzünü ve kafasÄ±nÄ± defalarca bÄ±çaklamÄ±ÅŸlardÄ±: En aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±lar

YalnÄ±z yaÅŸayan arkadaÅŸlarÄ± 18 yaÅŸÄ±ndaki hamile Maria'yÄ± evinde vahÅŸice Ã¶ldÃ¼ren iki cani, yasanÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en aÄŸÄ±r cezaya Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

ALMANYA'nÄ±n Zinnowitz kentindeki evinde tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan 18 yaÅŸÄ±ndaki Maria'yÄ± vahÅŸice Ã¶ldÃ¼rmek suÃ§uyla yargÄ±lanan iki sanÄ±ÄŸÄ±n davasÄ± sonuÃ§landÄ±. Stralsund kentinde gÃ¶rÃ¼len davada hakim, 21 yaÅŸÄ±ndaki Niko GÃ¶ttlich'i aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu hapis, 19 yaÅŸÄ±ndaki Nicolas Knoopâ€™u ise genÃ§lik yasasÄ±ndan yararlanarak aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Her iki sanÄ±k da ceza yasasÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len en aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±. 21 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¶ttlich en az 15 yÄ±l hapis yatacak. 15 yÄ±l sonra sanÄ±ÄŸÄ±n suÃ§ iÅŸleme eÄŸilimi olup olmadÄ±ÄŸÄ± incelenecek. EÄŸer suÃ§ eÄŸilimi tespit edilirse hapiste kalmaya devam edecek. DiÄŸer sanÄ±k ise cezasÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§ektikten sonra tahliye olabilecek. Erken tahliye sÃ¶z konusu olmayacak.

BoÄŸazÄ±nÄ± kesip, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ve kafasÄ±nÄ± defalarca bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸlardÄ±: En aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±lar
HUNHARCA CÄ°NAYET
Daha Ã¶nceki duruÅŸmalarda olduÄŸu gibi iki sanÄ±k yine elleri ve ayaklarÄ± kelepÃ§eli olarak salona getirilen GÃ¶ttlich ve Knopp, yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda suÃ§larÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸ ve cinayeti nasÄ±l iÅŸlediklerini detaylarÄ±yla anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki cani, cinayeti sÄ±rf canlarÄ± bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek istediÄŸi iÃ§in iÅŸlediklerini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. ArkadaÅŸlarÄ± olan 18 yaÅŸÄ±ndaki Maria'nÄ±n Zinnowitz'de tek baÅŸÄ±na yaÅŸamasÄ± nedeniyle onu kurban seÃ§tiklerini itiraf eden caniler, bÃ¶ylece cinayeti kolay iÅŸleyebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini de mahkemede anlattÄ±. GenÃ§ kÄ±zÄ±n Ã¶nce boÄŸazÄ±nÄ± kesen caniler, daha sonra yÃ¼zÃ¼ne ve kafasÄ±na defalarca bÄ±Ã§ak sapladÄ±klarÄ±nÄ± soÄŸuk kanlÄ±lÄ±kla itiraf etmiÅŸti.Â
BoÄŸazÄ±nÄ± kesip, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ve kafasÄ±nÄ± defalarca bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸlardÄ±: En aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±lar

Mariaâ€™nÄ±n annesi de duruÅŸmalarÄ± mÃ¼dahil olarak takip etmiÅŸ ve iki caniyi de asla affetmeyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

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