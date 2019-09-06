BoÄŸazÄ±nÄ± kesip, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ve kafasÄ±nÄ± defalarca bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸlardÄ±: En aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±lar

BoÄŸazÄ±nÄ± kesip, yüzünü ve kafasÄ±nÄ± defalarca bÄ±çaklamÄ±ÅŸlardÄ±: En aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±lar
YalnÄ±z yaÅŸayan arkadaÅŸlarÄ± 18 yaÅŸÄ±ndaki hamile Maria'yÄ± evinde vahÅŸice Ã¶ldÃ¼ren iki cani, yasanÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en aÄŸÄ±r cezaya Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
ALMANYA'nÄ±n Zinnowitz kentindeki evinde tek baÅŸÄ±na yaÅŸayan 18 yaÅŸÄ±ndaki Maria'yÄ± vahÅŸice Ã¶ldÃ¼rmek suÃ§uyla yargÄ±lanan iki sanÄ±ÄŸÄ±n davasÄ± sonuÃ§landÄ±. Stralsund kentinde gÃ¶rÃ¼len davada hakim, 21 yaÅŸÄ±ndaki Niko GÃ¶ttlich'i aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶mÃ¼r boyu hapis, 19 yaÅŸÄ±ndaki Nicolas Knoopâ€™u ise genÃ§lik yasasÄ±ndan yararlanarak aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ 12 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Her iki sanÄ±k da ceza yasasÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len en aÄŸÄ±r cezayÄ± aldÄ±. 21 yaÅŸÄ±ndaki GÃ¶ttlich en az 15 yÄ±l hapis yatacak. 15 yÄ±l sonra sanÄ±ÄŸÄ±n suÃ§ iÅŸleme eÄŸilimi olup olmadÄ±ÄŸÄ± incelenecek. EÄŸer suÃ§ eÄŸilimi tespit edilirse hapiste kalmaya devam edecek. DiÄŸer sanÄ±k ise cezasÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§ektikten sonra tahliye olabilecek. Erken tahliye sÃ¶z konusu olmayacak.HUNHARCA CÄ°NAYET
Daha Ã¶nceki duruÅŸmalarda olduÄŸu gibi iki sanÄ±k yine elleri ve ayaklarÄ± kelepÃ§eli olarak salona getirilen GÃ¶ttlich ve Knopp, yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda suÃ§larÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸ ve cinayeti nasÄ±l iÅŸlediklerini detaylarÄ±yla anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki cani, cinayeti sÄ±rf canlarÄ± bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek istediÄŸi iÃ§in iÅŸlediklerini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. ArkadaÅŸlarÄ± olan 18 yaÅŸÄ±ndaki Maria'nÄ±n Zinnowitz'de tek baÅŸÄ±na yaÅŸamasÄ± nedeniyle onu kurban seÃ§tiklerini itiraf eden caniler, bÃ¶ylece cinayeti kolay iÅŸleyebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini de mahkemede anlattÄ±. GenÃ§ kÄ±zÄ±n Ã¶nce boÄŸazÄ±nÄ± kesen caniler, daha sonra yÃ¼zÃ¼ne ve kafasÄ±na defalarca bÄ±Ã§ak sapladÄ±klarÄ±nÄ± soÄŸuk kanlÄ±lÄ±kla itiraf etmiÅŸti.Â
Mariaâ€™nÄ±n annesi de duruÅŸmalarÄ± mÃ¼dahil olarak takip etmiÅŸ ve iki caniyi de asla affetmeyeceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
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