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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Erkan ÖZ, DHA
14.05.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Boerse Stuttgart, kripto para ürünleri listeledi

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Boerse Stuttgart, kripto para ürünleri listeledi

Almanya’nın ikinci büyük ve Avrupa’nın dokuzuncu büyük borsası ‘Boerse Stuttgart’, önde gelen kripto paralardan Litecoin (LTC) ve Ripple’a (XRP) dayalı borsa yatırım senetlerini (ETN) listeleme kararı aldığını duyurdu.

Cryptocurrency News’in haberine göre Boerse Stuttgart’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yatırımcılar Almanya’da ilk kez artık kripto para birimleri Litecoin ve Ripple bazında borsada işlem gören ETN’ler alıp satabiliyorlar. XBT Provider tarafından İsveç’te ihraç edilen dört çeşit menkul kıymet, iki kripto para biriminin Euro ve İsveç Kronası cinsi fiyatlarını takip ediyor.”
Boerse Stuttgart Blue Chips & Funds Trading Direktörü Jürgen Dietrich ise kripto para birimlerine büyük ilgi olduğunu vurguladı. Dietrich, “Bu ETN’ler, Almanya’daki yatırımcıların iki kripto para birimi Litecoin ve Ripple’ın gelecekteki fiyat gelişmelerini, ilk defa borsada işlem gören menkul kıymetler aracılığıyla takip etmelerini sağlayacak” dedi.

ETN ARACILIĞIYLA
Tıpkı borsa yatırım fonları gibi borsa yatırım senetleri de yatırımcıların korunması için sermaye piyasası denetim kurumları tarafından sıkı biçimde regüle ediliyor. Bu özellikleri ile kripto para borsalarında işlem yapmayı güvenli bulmayan yatırımcılar için alternatif bir çözüm olarak görülüyorlar. 2017 sonunda milyarder iş insanı Mark Cuban, Bitcoin’e İsveç Borsası’nda satılan bir ETN aracılığıyla yatırım yaptığını açıklamıştı. Yıl başından bu yana Ripple yüzde 9.95 yükselirken, Litecoin yüzde 200.8 değer kazandı.

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