Bodrum’da denizde fenalaşan turist boğuldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde tekne turunda denize giren turist fenalaşarak hayatını kaybetti.
EŞİYLE günlük gezi teknesi turuna katılan Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek (55), Poyraz Koyu’nda denizde yüzdüğü sırada aniden fenalaştı. Avandecaetsbeek’in deniz yüzeyinde yüzüstü hareketsiz yattığını fark edenler durumu Sahil Güvenliğe bildirdi. Tura katılan teknedeki diğer turistler kıyıya çıkardıkları Avandecaetsbeek’e ilk müdahalede bulundu.
CEP TELEFONUYA ÇEKİLDİ
Koya gelen deniz ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan turist kurtarılamadı. Bu arada, kıyıya çıkarılan turiste sağlık müdahalesinde bulunulması teknedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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