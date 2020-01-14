BND’nin yabancı gazetecileri dinlemesi Anayasa Mahkemesi’nde

YASANIN çıkış sebebi, ABD’nin istihbarat teşkilatı eski çalışanı Edward Snowden olayı. Snowden, NSA’nın gizli belgelerini ifşa ederek, ABD istihbaratının tüm dünyada milyonlarca insanı izlediğini detaylı biçimde gözler önüne sermişti. Federal Meclis bu olaydan hareketle eski yasada değişiklik yaparak, dış istihbarat teşkilatına herhangi bir sebep olmadan yurtdışındaki yabancı gazetecilerin telefon görüşmelerini, internet üzerinden yazışmalarını izleme, denetleme ve dinleme izni verdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Özgürlük Hakları Birliği adlı kuruluş, Yabancı Araştırmacı Gazeteciler, Alman Gazeteciler Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte Anayasa Mahkemesi nezdinde yasaya itiraz etti. Karlsruhe’deki Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları 2017 yılı başına yürürlüğe giren yasanın anayasaya aykırı olup olmadığını müzakere ediyor. Kararın çıkmasının ise birkaç ay süreceği tahmin ediliyor. GEREKÇESİZ DİNLİYOR

Davacılar, mevcut yasanın ölçülü biçimde yeniden düzenlenmesini istiyor. Mevcut yasa BND’ye herhangi bir sebep olmadan dinleme yetkisi veriyor. Davacılar, dinleme izninin belirli bir gerekçeye dayandırılmasını, gerekçesiz dinlemelere izin verilmemesini istiyor. Dava vekili Devletler Hukuku Profesörü Matthias Baecker, burada Alman temel haklarının yabancı ülkelerde de geçerli olup olmadığı sorusunun önemli olduğunu, eğer temel haklar yurtdışındaki insanlar için de geçerliyse, dinleme yasasının anayasaya aykırı düşeceğini vurguladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (ROG) yöneticisi Christian Mihr, BND’nin en geç 2017’den beri yurtdışındaki medyayı izlediğini belirtti. Gazetecilerin işleri gereği kaynaklara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Mihr, yasanın sadece gazetecilerin değil, kaynaklarının da istihbaratın radarına girmesine izin verdiğini, bunun araştırmacı gazeteciliği tamamen tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle eleştirdi.

HÜKÜMET SAVUNDU

Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Anayasa Mahkemesi’nde yasayı savundu. Braun, İran, Irak ve Libya’daki güncel gelişmelerin kısa zamanda güvenilir bilgilere ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini söyledi. Başka istihbarat teşkilatlarından alınan bilgilerin eksik veya çıkar amaçlı olabileceğini belirten Braun, BND’nin topladığı bilgiler sayesinde Afganistan’da Alman askerlerine saldırıların önlendiğini savundu. Braun, bu bilgilerin terör saldırılarını önlemede de önemine işaret etti. Anayasa Mahkemesi Yargıçları’nın itirazı görüşmeye başladığı gün Sınır Tanımayan Gazeteciler Yöneticisi Christian Mihr (solda) ile davacılardan Özgürlük Hakları Kurumu Başkanı Ulf Buermeyer, Anayasa Mahkemesi önünde gösteri yaptı. Gösteride, yabancı gazetecileri yakından takip eden BND, kartondan sembolik bir ahtapot figürüyle protesto edildi.