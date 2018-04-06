BM’ye kızdı: Orban hükümeti boyun eğmeyecek
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’da Müslümanlara, Romanlara ve diğer azınlıklara karşı nefret söylemlerine karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonuna tepki gösterdi.
BAKAN Szijjarto, komisyonunun yaptığı çağrının ülkede 8 Nisan’da düzenlenecek seçimlere müdahale olduğunu iddia etti. Orban hükümetinin hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini, sığınmacıların Macaristan’a girişine izin verilmeyeceğini kaydeden Szijjarto, “Komisyon, Macarlara karşı açıkça George Soros ve sığınmacıların tarafında yer alıyor. Macarların güven içinde yaşamaya hakkı var. Ülkemizin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği söz konusu” diye konuştu.
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